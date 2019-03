Éviter la contamination bactérienne

Métaux antibactériens inspirés par la nature



Surface Hydrophobe ©TresClean

aviation (L'aviation est une activité aérienne définie par l'ensemble des acteurs, technologies et règlements qui permettent d'utiliser un aéronef dans un but...)

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la pratique (l'art) étudiant l'organisation du corps humain (anatomie), son fonctionnement normal (physiologie), et cherchant à restaurer la...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec sa mesure, sa...)

cire (Chimiquement, la cire est un ester de l'éthylène glycol et de deux acides gras ou un monoester d'acide gras et d'alcool à longues chaines. Le terme de cire a longtemps fait...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande...)

métal (Un métal est un élément chimique qui peut perdre des électrons pour former des cations et former des liaisons métalliques ainsi que des liaisons ioniques dans le cas...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un petit filet), on appelle nœud (node) l'extrémité...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique) amplifiée par émission stimulée. Le terme laser provient de l'acronyme anglo-américain « light amplification by...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

feuille (La feuille est l'organe spécialisé dans la photosynthèse chez les végétaux supérieurs. Elle est insérée sur les tiges des plantes au niveau des nœuds....)

Éviter la contamination bactérienne

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de l'air avec l'altitude, il est...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

besoin (Les besoins se situent au niveau de l'interaction entre l'individu et l'environnement. Il est souvent fait un classement des besoins humains en trois grandes catégories : les besoins primaires, les besoins...)

bactéries (Les bactéries (Bacteria) sont des organismes vivants unicellulaires procaryotes, caractérisées par une absence de noyau et d'organites. La plupart des bactéries possèdent une paroi cellulaire...)

site web (Un site Web est un ensemble de pages Web hyperliées entre elles et mises en ligne à une adresse Web. On dit aussi site Internet par métonymie, le World Wide Web...)

Une réduction des phases de nettoyage

heures (L'heure est une unité de mesure :)

croissance exponentielle (En mathématique, en économie et en biologie, on parle d'un phénomène à croissance exponentielle (ou géométrique) lorsque la croissance en valeur absolue de...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

haut débit (Le terme de haut débit (ou large bande par traduction littérale de l'expression anglosaxonne broadband) fait référence à des capacités d'accès à internet supérieures à celle de l'accès analogique par modem...)

vitesse (On distingue :)

Les scientifiques ont mis au point une surface métallique texturée au laser et imperméable aux liquides pour aider à améliorer la productivité et à réduire les coûts dans l'industrie alimentaire.De l'à la, de nombreux secteurs utilisent de plus en plus souvent desimitant le lotus, dont les feuilles ont des propriétés autonettoyantes. Grâce à la structure debosselée recouverte de cristaux deen forme de tube, l'qui tombe sur ces feuilles forme des perles qui roulent, emportant la poussière et la saleté. En utilisant ce concept naturel d'effet lotus, une équipe de scientifiques a fait un pas de géant vers la production de tôles autonettoyantes à l'échelle industrielle. Soutenue par leTresClean, financé par l'UE, l'équipe a créé une surface rugueuse sur lequi réduit la mouillabilité et empêche l'adhérence bactérienne.Un article duScience|Business Network composé d'organisations industrielles deet politiques résume ainsi la: "TresClean a utilisé des dispositifs de découpehautepour créer des “pointes” et des “crêtes” microscopiques dans la tôle permettant aux liquides le rebondir sur la micro-topographie brute qui imite la surface de lade lotus."Le même article note que cette structure particulière "crée des poches d'miniatures qui minimisent la zone de contact entre la surface et un, presque comme si elle était posée sur un lit d'aiguilles". Luca Romoli, coordinateur du projet TresClean, explique: "De la même manière que les feuilles de lotus restent propres, sans avoirde produits de nettoyage ou de produits chimiques, leurs surfaces dentelées et rugueuses permettent à l'eau de rester sous forme de gouttelettes sphériques en empêchant leur “propagation”".Il ajoute: "Lesn'ont aucune chance de s'y coller car le contact avec la surface métallique et le liquide est réduit de plus de 80 %. Il s'agit d'un métal antibactérien." Les techniques de TresClean "seront appliquées à la production de pièces de machines autonettoyantes et aseptiques pour l'industrie alimentaire (par exemple des composants en contact avec des aliments biologiques) et les appareils ménagers (par exemple des lave-vaisselles)" comme cela est indiqué sur ledu projet.Dans l'article, le professeur Romoli décrit l'impact du projet: "Les cuves des laiteries doivent être nettoyées toutes les 6 à 8pour éviter unedes bactéries. Cela entrave leur utilisation et affecte donc le rendement." Il poursuit en disant: "En économisant plusieurs heures de nettoyage par, cela permettra d'améliorer l'efficacité en réduisant lede cycles de stérilisation et lede nettoyage dans l'de la production. Cela permettra également de réduire la consommation d'en réduisant le nombre de phases de nettoyage, ce qui rendra la production alimentaire plus rapide, plus sûre et plus rentable." Selon le professeur Romoli, TresClean pourrait également s'avérer bénéfique pour les outils de coupe médicaux et les surfaces stériles, entre autres applications.Le projet en cours TresClean (High ThRoughput lasEr texturing of Self-CLEANing and antibacterial surfaces) a été mis en place "pour transformer la texturation des surfaces laser d'un processus à faible productivité limité par un manque de puissance et une manipulation restreinte du faisceau en un processus àutilisant des lasers à haute puissance et à impulsions ultra-courtes ainsi que des scanners à grande" comme cela est indiqué sur CORDIS. Les partenaires du projet espèrent que le développement de la technologie laser sera achevé à la mi-2019.Pour plus d'informations, veuillez consulter: Site web du projet TresClean