⛈️ La météo sur Titan vue par James Webb et Keck

Images de Titan captées en juillet 2023 par le télescope spatial James Webb (11/07) et Keck (14/07), révélant des nuages de méthane à différentes altitudes / @NASA/STScI/WMKO/Alyssa Pagan

Des données inédites pour visualiser l'atmosphère de Titan

Titan: une météorologie animée par le méthane

Une avancée sur la chimie organique en milieu cryogénique

Un cycle atmosphérique fragile

Vers la mission Dragonfly

Le télescope spatial James Webb (JWST), en collaboration avec le télescope terrestre Keck II, a permis d'observer pour la première fois une convection nuageuse dans l'hémisphère nord de Titan, la plus grande lune de Saturne.Cette étude, à laquelle ont contribué des chercheurs de l'IPGP, apporte de nouvelles connaissances sur la dynamique atmosphérique et la chimie organique de cet astre d'intérêt astrobiologique. Réalisée dans le cadre du programme d'en temps garanti du JWST, elle a été publiée dans la revue Nature Astronomy.Les données recueillies en novembre 2022 et juillet 2023 par le JWST et les observatoires W.M. Keck révèlent la présence de nuages de méthane évoluant à différentes altitudes dans l'hémisphère nord de Titan. Grâce à des filtres infrarouges spécifiques (de 1,4 à 2,17 microns), les chercheurs ont pu sonder plusieurs couches atmosphériques, de la troposphère inférieure à la stratosphère, et observer unvertical des nuages, signe d'uneconvective soutenue.Les images montrent notamment une ascension des formations nuageuses entre le 11 et 14 juillet 2023, confirmant pour la première fois un phénomène de convection à haute latitude nord. Ce type d'observation constitue un apport majeur dans la compréhension du cycle du méthane et de lacomplexe de Titan.Sur Titan, le méthane joue un rôle météorologique analogue à celui de l'eau sur Terre. Il s'évapore des lacs et mers, se condense dans l'atmosphère et forme des nuages, pouvant occasionnellement retomber en pluie sur une surface glacée.Les observations montrent des nuages situés dans l'hémisphère nord de Titan - région où se concentrent les principaux lacs de méthane, d'une superficie comparable à celle des Grands Lacs d'Amérique du Nord. C'est alors l'été dans cette hémisphère. L'ascension des nuages vers des altitudes atteignant 45 kilomètres (contre 12 sur Terre) illustre la dynamique verticale d'une atmosphère étendue, rendue possible par la faible gravité de la lune.En parallèle de ces observations météorologiques, l'étude a permis une avancée majeure dans l'étude de la chimie organique de Titan: la détection du radical méthyle (CH₃), un composé instable formé lors de la dissociation du méthane. Cette molécule, jusqu'alors non détectée dans l'atmosphère titanienne, constitue un intermédiaire fondamental dans les chaînes de réactions produisant des hydrocarbures complexes.Sa présence atteste de la richesse chimique de Titan, dont les processus atmosphériques pourraient éclairer certaines conditions propices à l'émergence de la vie. La possibilité de suivre ces réactions "en cours", et non plus uniquement via leurs produits terminaux, constitue une avancée déterminante pour la compréhension des environnements organiques extraterrestres.L'étude souligne également la vulnérabilité du cycle du méthane sur Titan. Une partie du méthane se transforme en composés plus lourds qui retombent à la surface ; une autre se perd lorsque l'hydrogène s'échappe dans l'espace. En l'absence de sources profondes capables de réinjecter du méthane dans l'atmosphère, celle-ci pourrait s'appauvrir avec le temps - un phénomène comparable à la perte d'eau subie par Mars dans son passé.Les résultats de cette étude s'inscrivent dans un continuum scientifique allant de la mission Cassini-Huygens (1997-2017) à la mission Dragonfly, prévue pour 2034. Ce drone octocoptère de la NASA effectuera des vols successifs à la surface de Titan pour explorer divers sites et analyser leur composition.Associée aux données des grands observatoires (JWST, Hubble, Keck), la mission Dragonfly permettra d'enrichir considérablement notre compréhension de Titan et d'éclairer les conditions physico-chimiques susceptibles d'exister sur d'autres corps célestes.