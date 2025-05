Une pluie de météores issue de la comète de Halley illumine le ciel cette nuit 🌠

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Qu'est-ce qu'une pluie de météores ?

Pourquoi les Eta Aquarides sont-elles plus visibles dans l'hémisphère sud ?

Les Eta Aquarides, issues des débris de la comète de Halley, promettent ces prochaines nuits jusqu'à 60 étoiles filantes visibles par heure dans des conditions optimales, le pic étant attendu pour la nuit du 5 au 6 mai. Les observateurs de l'seront particulièrement gâtés, avec uneaccrue grâce à la position favorable de ladu Verseau.La localisation géographique influence grandement l'observation de ce phénomène. Les régions tropicales et l'hémisphère sud bénéficient d'une vue imprenable, tandis que les latitudes nordiques devront se contenter de météores moins nombreux mais parfois plus spectaculaires.La Lune, dans sa phase gibbeuse croissante, pourrait gêner l'observation des météores les plus discrets. Cependant, son coucher tôt dans la nuit laissera le champ libre aux étoiles filantes en fin de nuit.Les 'Earthgrazers', ces météores qui semblent frôler l'horizon, offrent un spectacle unique aux observateurs des latitudes nord. Ces traînées lumineuses, bien que moins fréquentes, sont souvent plus longues et plus brillantes.La comète de Halley, à l'origine des Eta Aquarides, ne reviendra dans notre ciel qu'en 2061. En attendant, ses débris continuent de nous offrir ce spectacle annuel, ainsi que celui des Orionides en octobre.Pour profiter pleinement du spectacle, il est recommandé de s'éloigner des lumières urbaines et de privilégier les heures précédant l'aube. Un ciel sombre et dégagé est la clé pour ne rien manquer de cet événement astronomique.Une pluie de météores se produit lorsque la Terre traverse un nuage de débris laissés par une comète ou un. Ces particules, souvent pas plus grosses qu'un grain de sable, brûlent en entrant dans l', créant des traînées lumineuses.Ces événements sont prévisibles et se produisent à peu près aux mêmes dates chaque année, car la Terre traverse les mêmes nuages de débris lors de son orbite autour du Soleil.L'intensité d'une pluie de météores dépend de la densité du nuage de débris et de la position de la Terre par rapport à celui-ci. Certaines années peuvent être plus spectaculaires que d'autres en raison de variations dans la distribution des débris.Dans l'hémisphère sud, la constellation du Verseau, d'où semblent provenir les météores, est plus haute dans le ciel, offrant une meilleure vue.En revanche, dans l'hémisphère nord, la provenance reste près de l'horizon, limitant le nombre de météores visibles. Ceux qui sont visibles peuvent apparaître comme des 'Earthgrazers', avec des traînées particulièrement longues.La latitude de l'observateur joue donc un rôle crucial dans l'observation. Les observateurs situés près de l'équateur bénéficient des meilleures conditions pour observer ce phénomène.Enfin, les conditions météorologiques et la pollution lumineuse sont également des facteurs à prendre en compte, quel que soit l'hémisphère.