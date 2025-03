Que nous apprennent ces émissions radioactives de météorites lunaires et martiennes ? ☢️

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Météorite martienne / @NHMW_Ludovic Ferrière



Météorite Lunaire_Oued Awlitis 001_Masse principale / Crédit @NHMW_Ludovic_Ferrière

Référence:

Une équipe internationale de chercheurs, comprenant des membres de l'Institut de physique du globe de Paris (IPGP, Université Paris Cité, CNRS) et du Muséum d'histoire naturelle de Vienne (NHMW) en Autriche, a étudié l'émission de radon par des météorites martiennes et lunaires. Cette étude, publiée dans la revue Scientific Reports le 28 janvier dernier, vise à mieux comprendre les processus à laet dans l'et la Lune, tout en préparant les futures missions de mesure de lain situ.Contrairement à d'autres gaz utilisés pour analyser les planètes, le radon est produit directement dans les roches par la désintégration du radium. Son étude permet donc de détecter certains phénomènes physiques, notamment ceux impliquant l'eau. Cependant, le nombre limité d'échantillons rapportés de ces planètes rend difficile l'estimation précise de ces émissions.L'équipe a analysé quinze météorites martiennes et lunaires au laboratoire et a ainsi pu calculer leurs émissions de radon. Les résultats montrent que ces météorites libèrent moins de radon que la plupart des roches terrestres, mais en quantité comparable aux basaltes primitifs (roches volcaniques d'origine profonde). Après correction des effets de température et de l'altération terrestre, l'émission de radon est faible, autour de 5 à 8 %.Grâce à ces mesures, les chercheurs ont pu estimer les émissions de radon de Mars (78 à 280 atomes par m² et par seconde) et de la Lune (160 à 210 atomes par m² et par seconde), bien inférieures à celles de la Terre (10 000 atomes par m² et par seconde). Ces différences suggèrent que le flux de radon dépend principalement de plusieurs facteurs: température, quantité d'eau, composition chimique, structure interne etde laCette étude fournit une base de référence pour les mesures de radioactivité effectuées par la mission franco-chinoise DORN/Chang'E 6 en juin 2024 et pour les explorations spatiales futures.Girault, F., Ferrière, L., Sadaka, C., Chacartegui Rojo, Í.L., Losno, R., Moynier, F., Perrier, F., Meslin, P.-Y. (2025).Radon on Mars and the Moon derived from Martian and lunar meteorites.Scientific Reports, 15, 3517, https://doi.org/10.1038/s41598-025-86842-x.