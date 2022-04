Mieux comprendre les processus électrochimiques de la charge des supercondensateurs

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes...)

génie civil (Le Génie civil représente l'ensemble des techniques concernant les constructions civiles. Les...)

développée (En géométrie, la développée d'une courbe plane est le lieu de ses centres de...)

supercondensateur (Un supercondensateur est un condensateur de technique particulière permettant d'obtenir une...)



Adsorption ionique dans des électrodes polarisées simulée par différentes méthodes de polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments...)

(a) méthode des charges constantes,

(b) méthode de la tension (La tension est une force d'extension.)

(c) méthode des charges constantes localisées sur les défauts des électrodes, telle que développée dans cette étude.

Cette dernière méthode permet d'observer à la fois une adsorption superficielle et une adsorption interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la...) observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...) sodium (Le sodium est un élément chimique, de symbole Na et de numéro atomique 11. C'est un...) sphère (En mathématiques, et plus précisément en géométrie euclidienne, une...) hydratation (L'hydratation désigne plusieurs phénomènes liés à l'eau.)

© LMGC/PNAS

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C,...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

hauteur (La hauteur a plusieurs significations suivant le domaine abordé.)

anode (L'anode est l'électrode où a lieu une réaction électrochimique d'oxydation (menant à la...)

cathode (La cathode est une électrode siège d'une réduction, que l'on qualifie alors de réduction...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

Références:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Dans les électrodes en carbone nanoporeux d'un supercondensateur, la désolvatation et le confinement des ions de l'électrolyte dans les pores sont des processus clés du cycle de charge et de décharge. Dans le cadre d'une collaboration entre une équipe du Laboratoire deetet le laboratoire Epigenetics, data, politics, une méthode de simulation a étépermettant d'en élucider les mécanismes à l'échelle atomique, et de mieux comprendre leur influence sur les performances duLes performances des supercondensateurs, utilisés pour stocker de l', sont étroitement liées aux processus électrochimiques dans les électrodes ennanoporeux: la désolvatation et le confinement des ions de l'électrolyte. Mais ces phénomènes sont difficiles à appréhender, car le carbone nanoporeux est uncomplexe, avec des pores de tailles différentes et qui comporte des défauts chimiques et topologiques.La nouvelle approche développée dans le cadre d'une collaboration entre le Laboratoire de mécanique et génie civil ( LMGC , CNRS/université de Montpellier) et le laboratoire Epigenetics, data, politics ( EpiDaPo , CNRS-George Washington University) permet de prendre en compte le rôle de ces défauts dans les interactions des électrodes avec un électrolyte (une solution de chlorure de sodium). Les résultats sont publiés dans la revue PNAS.Les chercheurs ont ainsi montré que, sous l'effet de la polarisation créée par une tension électrique appliquée entre les deux électrodes, les ions de l'électrolyte et les molécules d's'adsorbent à lades électrodes ainsi que dans les pores sub-nanométriques. Avant de pénétrer dans les nanopores, les ions se déshydratent à la surface externe des électrodes. La simulation révèle un processus de désolvatation asymétrique des ions sodium et chlorure, dû au fait que les ions sodium sont en plus forteavec leur sphère d'hydratation que les ions chlorure.Dans un premier, les ions s'accumulent à la surface externe des électrodes. Dans un deuxième temps, les nanopores des électrodes se remplissent graduellement d'ions, en accord avec les expériences. Les ions dans les pores subnanométriques sont pour la plupart entièrement déshydratés et contribuent àde 20 % à la capacité électrochimique maximale (capacitance). Un tiers environ des ions restent irréversiblement piégés dans le coeur des électrodes pendant la décharge. In fine, l'étude montre que l'et lan'ont pas la même capacité électrochimique (effet de capacitance asymétrique).La méthode de simulation mise audans le cadre de ce travail est plus simple à mettre en oeuvre que les techniques utilisées jusqu'ici, et plus rapide. Elle devrait par conséquent ouvrir la voie à des études détaillées des processus électrochimiques. Parmi les pistes de, l'influence du piégeage des ions sur une éventuelle réduction de la capacité de stockage au cours des cycles de charge/décharge, ou encore des études de durabilité.Romain Dupuis, Pierre-Louis Valdenaire, Roland J.-M. Pellenq, and Katerina Ioannidou.