Un nouveau matériau pour des supercondensateurs bien plus puissants



(c) CEA

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

feuille (La feuille est l'organe spécialisé dans la photosynthèse chez les végétaux supérieurs. Elle est insérée sur les tiges des plantes au niveau...)

aluminium (L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13. C’est un élément important sur la Terre avec 1,5 % de la...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de chaud, provenant du...)

grande échelle (La grande échelle, aussi appelée échelle aérienne ou auto échelle, est un véhicule utilisé par les sapeurs-pompiers, et qui...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

réacteur (Un réacteur peut désigner :)

catalyseur (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ; il participe à la réaction mais il ne fait partie ni des produits, ni des réactifs et n'apparaît donc pas dans...)

fusion (En physique et en métallurgie, la fusion est le passage d'un corps de l'état solide vers l'état liquide. Pour un corps pur, c’est-à-dire pour une substance constituée de molécules...)

métal (Un métal est un élément chimique qui peut perdre des électrons pour former des cations et former des liaisons métalliques ainsi que des liaisons ioniques dans le...)

ralentissement (Le signal de ralentissement (de type SNCF) annonce une aiguille (ou plusieurs) en position déviée qui ne peut être franchie à la vitesse normale de la ligne.)

débit (Un débit permet de mesurer le flux d'une quantité relative à une unité de temps au travers d'une surface quelconque.)

NawaTechnologies et NawaLab

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le cadre...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

Références:

nanotube (Le nanotube est une structure cristalline particulière, de forme tubulaire, creuse et close, composée d'atomes disposés régulièrement en...)

Un nouveau matériau d'électrode pour supercondensateurs a été développé par l'Iramis et ses partenaires: composé de "tapis" de nanotubes dealignés surd', il devrait permettre d'augmenter significativement laélectrique stockée. Un résultat indispensable à l'industrialisation portée par la start-up NawaTechnologies.À mi-chemin entre condensateurs et batteries, les supercondensateurs présentent desdeet décharge ultrarapides. Leur marché se développe malgré le plafonnement de la puissance électrique stockée. Une voie pour lever ce verrou consiste à utiliser de nouveauxd'électrode, à base de nanotubes de carbone verticalement alignés, imprégnés de polymères conducteurs. Le défi consiste à abaisser lades process de fabrication de ces nanotubes de manière à les faire croître sur une feuille d'aluminium, permettant une production en continu.Cette étape vient d'être franchie avec succès. Un procédé simple, peu coûteux et transposable àa été optimisé pour produire un tapis de nanotubes purs (99,5 %) et denses, sur feuille d'aluminium. Plus précisément, le procédé repose sur un dépôt chimique encatalytique (Catalytic Chemical Vapor Deposition), assisté par aérosols. Leest alimenté en continu et simultanément par les précurseurs du carbone (acétylène) et dumétallique (ferrocène). La croissance sur substrat en aluminium impose une température inférieure audede ce(660 °C), ce qui a pour effet de ralentir la croissance des nanotubes. Cese trouve compensé grâce au choix de l'acétylène comme source de carbone, plus réactif à basse température. Sondoit cependant être ajusté de manière à optimiser la croissance du tapis de nanotubes dont l'épaisseur peu atteindre 200 µm.L'Iramis et ses partenaires ont mis au point un procédé de fabrication de nanotubes de carbone alignés qui a conduit à la création de la start-up NawaTechnologies en 2013, puis de NawaLab, laboratoire decommun entre l'Iramis, CY Cergyet l'Université de Tours.Co-développé à NawaLab, un nouveau concept d'électrodes, où du carbone excédentaire est inséré dans la couche de nanotubes alignés, a donné naissance à des dispositifs de forte puissance, en cours d'exploitation par NawaTechnologies. Sont également à l'étude, pour une gestion optimale de l', des dispositifs hybrides associant des batteries, avec leur grande capacité de stockage d'énergie, et des supercondensateurs autorisant des charges et décharges rapides.