Molecule-Graphene Hybrid Materials with Tunable Mechanoresponse: Highly Sensitive Pressure Sensors for Health Monitoring.

Mille-feuille de graphène pour un capteur de pression optimum à visée biomédicale

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un...)

science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on...)

ingénierie (L'ingénierie désigne l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité de la construction et au contrôle des équipements d'une...)

Florence (Florence (en italien Firenze) est une ville d'Italie, capitale de la région de Toscane et chef-lieu de province (370 051 habitants, les...)

capteur (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension électrique, une hauteur de mercure, une intensité, la déviation d'une...)

graphène (Cet article ne doit pas être confondu avec l’article graphème.)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

diagnostic (Le diagnostic (du grec δι?γνωση, diágnosi, à partir de δια-, dia-, „par, à travers, séparation, distinction“ et...)



Principe du capteur: des ressorts moléculaires intercalés entre des feuilles de graphène. © Chang-Bo Huang.

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec sa...)

pression atmosphérique (La pression atmosphérique est la pression de l'air en un point quelconque d'une atmosphère.)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

conductivité électrique (La conductivité électrique est l'aptitude d'un matériau à laisser les charges électriques se déplacer librement, autrement dit à permettre le passage du courant électrique.)

peau (La peau est un organe composé de plusieurs couches de tissus. Elle joue, entre autres, le rôle d'enveloppe protectrice du corps.)

patient (Dans le domaine de la médecine, le terme patient désigne couramment une personne recevant une attention médicale ou à qui est prodigué un soin.)

pouls (Le pouls est la perception du flux sanguin pulsé par le cœur par la palpation d'une artère.)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette verbale....)

Internet des objets (L'Internet des objets représente l'extension d'Internet à des choses et à des lieux dans le monde réel. Alors qu'Internet ne se prolonge...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un petit filet), on appelle nœud (node)...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une...)

Molecule-Graphene Hybrid Materials with Tunable Mechanoresponse: Highly Sensitive Pressure Sensors for Health Monitoring.

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine (télécommunications, nouvelles...)

La fabrication de capteurs de pression peine à obtenir des sensibilités élevées aux petites échelles. Cela complique la détection de phénomènes discrets et qui requièrent des mesures exactes, comme le pouls. Pour de telles applications biomédicales, des chercheurs de l'deet d'supramoléculaires (ISIS, CNRS/Université de Strasbourg) et les universités Adam-Mickiewicz de Poznań en Pologne et deen Italie ont développé unextrêmement sensible, basé sur des molécules agissant comme des ressorts, intercalées entre des feuilles de. Ce dispositif, présenté dans la revue, offre une sensibilité, un coût et une flexibilité adaptés à la surveillance de laet aumédical.Les capteurs detraduisent les variations des forces exercées sur uneen signaux électriques, qu'il s'agisse de laou, pour les plus sensibles, d'un mouvement musculaire. Parmi lesemployés pour ces applications, le graphène est prisé pour son excellente, sa flexibilité et sa grande surface. Il s'utilise également en contact direct avec laen toute sécurité. Des chercheurs de l'Institut de science et d'ingénierie supramoléculaires (ISIS, CNRS/Université de Strasbourg) et les universités Adam-Mickiewicz de Poznań en Pologne et de Florence en Italie s'en sont donc servis afin de proposer un nouveau capteur de pression, flexible, moins cher et plus sensible.Leur système repose sur un empilement de feuilles de graphène séparées par des molécules agissant comme des ressorts, de trois types et rigidités différents. La pression exercée réduit la distance entre ces feuilles, ce qui favorise le passage de courants électriques à travers la structure multicouche. Les variations de courant sont ensuite mesurées afin de quantifier la pression appliquée avec une grande précision. Placé contre la peau d'un, le capteur va mesurer sonavec une très haute résolution. Sous forme de matrice, ces capteurs cartographient même en 3D la pression exercée par un. Tous les éléments du dispositif, qui pourrait fonctionner avec de simples piles, sont disponibles commercialement et à bas coût. Ces résultats offrent de multiples perspectives pour la santé, la robotique et l', soit la mise ende nombreux appareils connectés.Ces travaux s'inscrivent dans le cadre dueuropéen "" (Grant Agreement No 785219) et marquent une première étape du sous-projet "" qui vise à développer un capteur multifonctionnel portable pour la détection d'espèces ioniques (Na+, K+) et de biomolécules (lactate, testostérone, cortisol). Ces travaux ont également été soutenus par le Fonds Ernest Solvay.Chang-Bo Huang, Samanta Witomska, Alessandro Aliprandi, Marc-Antoine Stoeckel, Massimo Bonini, Artur Ciesielski & Paolo SamorìDOI: 10.1002/adma.201804600 Paolo Samorì (ISIS), ISIS UMR7006.Courriel: samori@unistra.fr T 03 68 85 51 60.