Multiplier par 100 la vitesse d'écriture des mémoires magnétiques

Image de microscope de l'échantillon type, qui permet la génération d'impulsions électriques picosecondes et leur injection

L'électronique de, combinant l'électronique et le, a débuté en 1988 par la découverte de la magnétorésistance. Depuis, des phénomènes nouveaux ont été mis en évidence, comme le renversement de nanoaimants par l'action seule d'un. Ces deux phénomènes ont eu d'importantes retombées technologiques, comme la mise audede, utilisés notamment dans les têtes de lecture des disques durs et les mémoires magnétiquessolide (MRAM). Ces dernières offrent l'avantage de la non-volatilité de l'information: lan'est pas perdue quand le système est éteint. Cela représente donc une possible solution pour la diminution de la consommation électrique de nos mémoires dites vives (celles proches du processeur). Cependant, à l'actuelle, la mémoire MRAM reste encore tropen écriture, le renversement d'un nanoaimant pour l'écriture prenant unde l'ordre de la nanoseconde.Les travaux réalisés par des scientifiques de l'Jean Lamour ( IJL , CNRS/Univ. de Lorraine), du Centre de nanosciences et de nanotechnologies ( C2N , CNRS/Univ. Paris-Saclay/Univ. de Paris) et des universités de Berkeley et de Riverside aux États-Unis, démontre la possibilité de multiplier par presque 100 lad'écriture d'une information magnétique, pour atteindre des durées de seulement quelques picosecondes. Pour cela, les chercheurs et les chercheuses ont généré des impulsions électriques de 6 picosecondes à l'aide d'interrupteurs optoélectroniques actionnés par une impulsion, et les ont injectées dans un empilement mince deet tantale.Le résultat: un retournement complet de l'aimantation après le passage d'une seule impulsion de courant, la direction d'aimantation finale étant déterminée par la polarité du courant. Les scientifiques attribuent l'origine du retournement à un mécanisme connu sous le nom de couple de spin-orbite. De plus, selon leurs estimations, dans ce régime ultra-rapide, ledû au passage du courant peut même faciliter le retournement de l'aimantation. Les premières estimations du coût énergétique par opération sont très prometteuses. Ces résultats sont publiés dans la revueCes techniques expérimentales sont en rupture avec les techniques conventionnelles, et devraient permettre d'améliorer notre compréhension de l'électronique de spin, tout en accélérant la vitesse d'écriture des MRAM actuelles.Spin-orbit torque switching of a ferromagnet with picosecond electrical pulses.Kaushalya Jhuria, Julius Hohlfeld, Akshay Pattabi, Elodie Martin, Aldo Ygnacio Arriola Córdova, Xinping Shi, Roberto Lo Conte, Sebastien Petit-Watelot, Juan Carlos Rojas-Sanchez, Gregory Malinowski, Stéphane Mangin, Aristide Lemaître, Michel Hehn, Jeffrey Bokor, Richard B. Wilson & Jon Gorchon,, le 29 octobre 2020.DOI: 10.1038/s41928-020-00488-3 Article disponible sur les bases d'archives ouvertes HAL et arXiv