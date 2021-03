Des nanochaises pour manipuler la lumière

Figure: Un réseau de plusieurs centaines de nanostructures en forme de chaise (à droite au microscope électronique) est capable de diviser par deux la longueur d'onde d'un faisceau incident " rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait...) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs...)

(Crédit image: C. Gigli, MPQ).

En concevant des métasurfaces structurées en forme de nanochaises, des chercheurs sont parvenus à fabriquer des lentilles d'une épaisseur comparable à celle d'un virus, capables de modifier la couleur d'un faisceau lumineux, tout en contrôlant sa focalisation.Unenanostructurée permet de maîtriser les propriétés de propagation de laincidente, avec une épaisseur inférieure à sad'. Des objets de ce type, dits métasurfaces, suscitent un fort intérêt grâce à leurs débouchés potentiels non seulement en miniaturisation de composants optiques tels que filtres, prismes et lentilles, mais aussi sur des fonctionnalités inédites de manipulation de la lumière. C'est le cas des métasurfaces optiques non linéaires, qui combinent la possibilité de changer lad'unen le focalisant.Grâce à un réseau bidimensionnel de nanoantennes semiconductrices, des chercheurs du Laboratoireet phénomènes quantiques ( MPQ , CNRS/Université de Paris) ont conçu et réalisé des métalentilles ultrafines capables de générer et focaliser à différentes distances un signal obtenu à partir d'un faisceaud'une longueur d'onde égale à celle utilisée dans lesoptiques. Les éléments de base de ces métasurfaces sont des nanostructures d'arséniure d'aluminium-gallium sculptées en forme de nanochaises.Ces nanoantennes permettent ded'une longueur d'onde située dans le procheà une longueur d'onde divisée par deux (cf. les faisceaux rouge et bleu sur la figure), avec unedépendant de leuret de leur taille. Celle-ci est de l'ordre de quelques centaines de nanomètres (comparable à celle d'un virus), alors que lede la métalentille non linéaire est inférieur à l'épaisseur d'un cheveu. Les antennes sont reportées sur un substrat transparent, grâce à une technique de collage de plaques réalisée par le laboratoire grenoblois IRIG-PHELIQS (CEA /Univ. Grenobles Alpes). Ces résultats sont publiés dans la revueLa création d'une librairie de nanoantennes de tailles et orientations différentes permet d'imprimer à l'onde générée un profil de phase arbitraire, comme uneà réseau de phase dans le domaine des radiofréquences. La modélisation du dispositif a nécessité une méthodologie originale du fait des propriétés anisotropes des antennes. De même, la fabrication en deux étapes, afin de réaliser le "dossier" et le "siège" des nanochaises, a constitué un défi important.Le protocole proposé dans cette première preuve de concept, pourrait être utilisé pour démontrer d'autres dispositifs non réalisables avec des composants massifs ou, plus en général, pour implémenter des métahologrammes non linéaires. Lechoisi, l'AlGaAs, favorise à la fois une efficacité de conversion derecord (10-5, soit unde fois plus élevée qu'avec des métasurfaces métalliques), mais il laisse aussi présager une large marge de progrès pour l'intégration avec d'autres dispositifs photoniques à semiconducteur.Dans le futur proche, ces métasurfaces pourraient être intégrées dans des diodes laser et des, ainsi que contrôler indépendamment le faisceau "rouge" et le faisceau "bleu", ce qui permettrait par exemple de manipuler le deuxième sans modifier le premier. Les chercheurs sont aussi end'explorer l'exploitation de ces métasurfaces comme sources deintriqués avec des propriétés de propagation accordables.Tensorial phase control in nonlinear meta-optics.C. Gigli, G. Marino, A. Artioli, D. Rocco, C. De Angelis, J. Claudon, J.-M. Gérard, et G. LeoPublié le 13 janvier 2021.DOI: 10.1364/OPTICA.413329