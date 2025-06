👀 Ces lentilles de contact permettent de voir l'invisible

Comment fonctionne cette technologie ?

Applications potentielles et limites

Une avancée scientifique pourrait bientôt offrir une vision nocturne sans équipement encombrant. Des chercheurs ont mis au point des lentilles de contact capables de convertir la lumière infrarouge en images visibles, même les yeux fermés.Cette innovation repose sur des nanoparticules intégrées dans des polymères souples, similaires à ceux utilisés dans les lentilles classiques. Contrairement aux lunettes de vision nocturne, ces lentilles ne nécessitent aucune source d'énergie externe et permettent une perception simultanée de la lumière visible etLes lentilles contiennent des nanoparticules capables d'absorber la lumière infrarouge (800-1600 nm) et de la transformer en lumière visible (400-700 nm). Ce procédé, appelé "conversion ascendante", repose sur des ions de métaux rares comme l'ytterbium et l'Les chercheurs ont d'abord testé la technologie en injectant des nanoparticules directement dans la rétine de souris. Ces dernières ont montré des réactions comportementales et physiologiques en présence de lumière infrarouge, comme la contraction de leurs pupilles et l'de leurvisuel. Cesont confirmé que les rongeurs percevaient bien cette lumière normalement invisible.Pour éviter une méthode aussi invasive chez l'humain, l'équipe a développé des lentilles de contact intégrant les mêmes nanoparticules. Les tests ont révélé que les porteurs pouvaient détecter des signaux infrarouges clignotants et même distinguer différentes longueurs d'onde, converties en couleurs visibles.Une particularité surprenante: la perception infrarouge s'améliore les yeux fermés. Contrairement à la lumière visible, bloquée par les paupières, l'infrarouge les traverse plus facilement, réduisant les interférences. Cette découverte ouvre des pistes pour des applications en conditions de faible luminosité ou enLes chercheurs envisagent de multiples usages, comme l'aide aux chirurgiens pour repérer des tumeurs ou l'amélioration de la vision des daltoniens. Les lentilles pourraient aussi servir dans des domaines sécuritaires, comme le décryptage de marqueurs infrarouges invisibles à l'œil nu.Cependant, la résolution spatiale reste limitée en raison de la diffusion de la lumière par les nanoparticules. Pour y remédier, l'équipe travaille sur une version améliorée avec des couches additionnelles. Actuellement, les lentilles ne détectent que la lumière infrarouge projetée, mais les scientifiques cherchent à étendre leur sensibilité.