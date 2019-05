Nanofibre et atomes froids: une nouvelle plateforme quantique





En utilisant des réseaux 1D d'atomes de césium autour d'une nanofibre, des chercheurs du Laboratoire Kastler Brossel ont réalisé un état intriqué de plusieurs milliers d'atomes et ont réussi à lire cette superposition (En mécanique quantique, le principe de superposition stipule qu'un même état quantique peut possèder plusieurs valeurs pour une certaine quantité...)



Image d'une nanofibre optique (en rouge) à l'intérieur d'une chambre à vide. Des atomes froids sont piégés autour de la fibre, à environ 200 nanomètres de la surface, et interfacés via la lumière guidée. Ces "atomes fibrés" constituent une plateforme intégrée pour les réseaux d'information quantique et un nouveau champ d'investigation pour l' électrodynamique (L'électrodynamique est la discipline physique qui étudie et traite des actions dynamiques entre les courants électriques.)

En utilisant quelques milliers d'atomes froids piégés à proximité d'une fibre optique, des physiciens ont créé pour la première fois un état atomique intriqué pouvant être stocké et lu ultérieurement sous la forme d'ununique guidé.L'intégration d'froids avec des guides d'nanoscopiques a suscité un vif intérêt ces dernières années, donnant ainsi naissance à un domaine deen plein essor: l'en guide d'ondes. De telles plateformes devraient permettre une intégration plus facile et de meilleures performances que celles des dispositifs en espace libre, aboutissant finalement à des technologies sur puce pour un futurquantique. De plus, le mariage atomes froids-nanophotonique ouvre de nouvelles directions pour l'des interactions atome-photon, grâce aux paramètres inexplorés que cette approche peut offrir. En modifiant la structure du guide d'ondes, il est en effet possible d'augmenter l'entre laet les atomes en passage unique, ou encore de réaliser des interactions de portée accordable entre les atomes. Jusqu'à présent, les progrès expérimentaux ont toutefois été très limités en raison de la difficulté à marier ces deux mondes.Des physiciens du Laboratoire Kastler Brossel ( LKB , CNRS/Sorbonne Université/ENS Paris/Collège de France) décrivent une étape importante dans cette direction. L'équipe a utilisé uned'atomes depiégés le long d'un guide d'nanoscopique. Dans cette configuration, les chercheurs ont pu fabriquer et stocker une seule excitation atomique, comme dans unequantique, et la lire ensuite à la demande sous la forme d'un photon unique guidé. Dans cette expérience, le guide est fabriqué à partir d'unecommerciale dont lea été réduit localement à 400 nanomètres. En raison de cette petite taille transversale, une grande partie de la lumièreà l'extérieur de la nanofibre dans unévanescent fortement focalisé sur 1. Ce champ permet de piéger environ 2000 atomes froids à 200 nm de la. Cette technique de piégeage a été mise auil y a quelques années, mais l'utiliser pour réaliser un dispositif quantique fonctionnel était une gageure. Initialement, tous les atomes sont préparés dans un seul niveau d'. Ensuite, une impulsion d'écriture, untrès atténué et hors de, illumine la. La détection d'un photon diffusé par les atomes dans la fibre annonce la création d'une seule excitation collective partagée par l'de la chaîne atomique. Pour récupérer cette excitation, une impulsion de lecture peut alors être envoyée. Le couplage entre les atomes et le guide d'ondes permet la conversion de cette excitation en un photon unique qui se propage dans la fibre. Les performances obtenues dépassent déjà les valeurs de référence pour développer des versions rudimentaires de réseaux quantiques d'information.Ce système trouve naturellement des applications pour les réseaux quantiques, car cette expérience fournit désormais un noeud quantique entièrement. Cetteouvre également la voie à de nouvelles études dans ce système 1D, que ce soit pour l'non-linéaire quantique et la simulation quantique.Neil V. Corzo, Jérémy Raskop, Aveek, Alexandra S. Sheremet, Baptiste Gouraud et Julien Laurat,, le 4 février 2019.Julien Laurat - Enseignant-chercheur au LKB