Un nanomatériau carboné pour la production et l'utilisation de l'oxygène

Les réactions électrochimiques impliquant l'oxygène sont au coeur des piles à combustible et de l'électrolyse de l'eau. Elles nécessitent des catalyseurs pour que leurs rendements soient optimaux. À l'aide d'un nouveau procédé de synthèse, des chercheurs duet des universités d'Aalto (Finlande) et de Vienne (Autriche) ont conçu unà base d'individuels greffés sur des nanotubes deet dudopé à l', moins coûteux à produire et plus efficace que les autresactuellement disponibles. Selon ces travaux publiés dans la revue, il a de plus l'avantage de fonctionner pour deux réactions électrochimiques majeures (consommation et production de l'oxygène) et d'être produit en une seule étape.Alternatives propres et durables aux combustibles fossiles, les piles àet les électrolyseurs mettent en jeu de l'. Ces deux systèmes reposent sur la réaction de réduction de l'oxygène (ORR) ou sur la réaction d'évolution de l'oxygène (OER) qui, pour rester rentables sur le plan énergétique, ont toutes deuxde catalyseurs. Or ces derniers utilisent souvent des métaux nobles, comme leet l'qui sont chers, et ne fonctionnent que pour une seule des deux réactions. Des chimistes du Centre interuniversitaire deet d'des matériaux (CIRIMAT, CNRS/Université Toulouse Paul Sabatier/Toulouse INP) et des universités d'Aalto (Finlande) et de Vienne (Autriche) ont mis auun catalyseur basé sur l'association de graphène dopé à l'azote, de nanotubes de carbone et d'atomes métalliques individuels, comme le cobalt et le molybdène. Moins onéreux, il fonctionne aussi bien pour l'ORR que pour l'OER, et avec de meilleures performances que les matériaux à base de métaux nobles.Plus ces réactions sont efficaces, et plus une granded'est produite avec les mêmes moyens, ce qui améliore l'des piles à combustible. Le catalyseur est synthétisé en une seule étape, par un procédé de dépôt chimique catalytique enoù des précurseurs gazeux sont décomposés sur un substrat catalytique dans unà mille degrés. Une piste que les chercheurs vont continuer d'explorer, en quête de catalyseurs toujours plus performants.Mohammad Tavakkoli, Emmanuel Flahaut, Pekka Peljo, Jani Sainio, Fatemeh Davodi, Egor V. Lobiak, Kimmo Mustonen, Esko I Kauppinen. Mesoporous Single-Atom-Doped Graphene‒CarbonHybrid: Synthesis and Tunable Electrocatalytic Activity for Oxygen Evolution and Reduction Reactions., 2020.