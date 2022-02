Des nanoparticules métalliques chirales grâce à leur surface

Claude Bernard (Claude Bernard, né le 12 juillet 1813 à Saint-Julien (Rhône) et mort le...)

université de Bologne (L'université de Bologne est considéré comme la plus ancienne université du...)

chiralité (La chiralité (du grec ch[e]ir : main) est une importante propriété...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

vie (La vie est le nom donné :)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la...)

limonène (Le limonène C10H16 est un hydrocarbure terpénique présent dans de nombreuses huiles...)

pin (Pin désigne :)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

Bologne (Bologne est une ville italienne d'environ 375 000 habitants, située dans le nord-est du...)

expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans...)



Images de microscopie électronique de nanoparticules d'or "coeur@coquille" chirales et modélisation de leur réponse chirale en fonction de l'état de surface.

© Stéphane Parola

Référence:

Désert (Le mot désert désigne aujourd’hui une zone stérile ou peu propice à la...)

Contacts:

Chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la...)

Moulin (Un moulin est une machine à moudre les grains de céréale en farine et, par analogie,...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui...)

cnrs (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Les objets chiraux présentent des propriétés qui dépendent notamment de la polarisation de la lumière. Sous forme de nanoparticules, ces matériaux offrent de nombreuses applications comme pour les filtres optiques ou les capteurs. Des chimistes du LCH (CNRS/ENS Lyon/UniversitéLyon), en collaboration avec une équipe de l', ont montré que, pour des nanoparticules, lapouvait venir directement de la forme de leur. Un mécanisme original publié dans la revueLa chiralité est une propriété essentielle dans lade tous les: deux molécules de formules chimiques identiques mais qui ne changent que par leur forme dans l'espace peuvent être radicalement différentes. Ainsi, lepeut avoir l'odeur d'orange ou deen fonction de sa chiralité. Alors que ce phénomène est connu depuis longtemps pour les molécules et les solides, pour des objets à l'échelle mésoscopique comme des nanoparticules, l'origine de la chiralité est beaucoup plus floue.En général, des petites molécules organiques chirales sont utilisées pour induire la chiralité de plus gros objets comme les nanoparticules. Pour une certaine classe de nanoparticules métalliques, la chiralité semblait être due soit à ces petites molécules attachées sur la surface, soit à leur piégeage à l'intérieur des nanoparticules. Des chimistes du Laboratoire de(CNRS/ENS Lyon/Université Claude Bernard Lyon), en collaboration avec une équipe de l'deen Italie, ont pu montrer que la chiralité des nanoparticules pouvait aussi provenir de la forme de leur surface. Leur étude,et théorique, ouvre ainsi la voie vers la conception de nouveauxà propriétés chiroplasmoniques. Ces travaux font l'd'une publication dans la revueInsight on chirality encoding from small thiolated molecule to plasmonic Au@Ag and Au@Au nanoparticlesAntonio Carone, Pablo Mariani, Anthony, Marco Romanelli, Jacopo Marcheselli, Marco Garavelli, Stefano Corni, Ivan Rivalta & Stephane Parola,7 janvier 2022.- Stéphane Parola -au Laboratoire de chimie (CNRS/ENS Lyon/Université Claude Berbard) - stephane.parola at ens-lyon.fr- Anthony Desert - Chercheur au Laboratoire de chimie (CNRS/ENS Lyon/Université Claude Bernard) - anthony.desert at ens-lyon.fr- Christophe Cartier dit- Chercheur à l'parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour lade l'INC - inc.communication at.fr- Stéphanie Younès - Responsable Communication - Institut de chimie du CNRS - inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargée scientifique pour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr