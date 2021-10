Des nanothermites qui n'exploseront pas quand elles veulent !



© Virginie Goetz

Pouvoir utiliser sans risques des matériaux énergétiques très sensibles à la manipulation tout en conservant leurs propriétés pyrotechniques, c'est tout l'enjeu du développement des nanothermites réactives peu sensibles pour le laboratoire NS3E.Les nanothermites sont des formulations énergétiques composées d'métallique et deréducteur. La réaction exothermique entre ces deux composés est parfois très rapide ce qui fait d'eux des candidats intéressants pour remplacer les explosifs primaires, dont la composition à base deet de mercure les rend chimiquement dangereux (réglementation européenne REACH). Les nanothermites sont cependant très sensibles aux sollicitations extérieures telles que les stimuli électriques, y compris une simple décharge, qui peuvent entraîner des départs eninopinés lors duou d'opérations de manipulation.Une équipe du laboratoire Nanomatériaux pour les systèmes sous sollicitations extrêmes (NS3E, CNRS/Université de Strasbourg/Institut franco-allemand de recherches de Saint Louis) a récemment préparé des nanothermites désensibilisées grâce à la nano-structuration d'un des réactifs (l'oxyde) dans un additifconducteur (polyaniline). L'ajout de seulement 2% de cet additif permet de dissiper les charges dues aux sollicitations extérieures et ainsi relever le seuil de sensibilité de la nanothermiteen maintenant une réactivité acceptable. Ces résultats sont parus dans la revueSpark sensitivity and light signature mitigation of an Al/SnOnanothermite by the controlledof a conductive polymerVirginie Goetz, Pierre Gibot et Denis Spitzer.2021