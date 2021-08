Neurones artificiels pour mémoires électroniques de demain

L'électronique inspirée du cerveau est l'objet d'intenses recherches. Dans ce cadre, des scientifiques du CNRS et de l'Ecole normale supérieure - PSL ont théorisé le développement de neurones artificiels utilisant, comme les cellules nerveuses, des ions comme vecteurs d'information. Leurs travaux, publiés dansle 6 août 2021, montrent que des dispositifs constitués d'une seule couche d'transportant des ions au sein de nanofentes deauraient la même capacité de transmission qu'unPour une consommation énergétique équivalente à deux bananes par, lehumain est capable de réaliser un grandde tâches complexes. Sa grandedépend notamment de son unité de base, le neurone, qui possède une membrane pourvue de pores nanométriques, appelés canaux ioniques, qui s'ouvrent et se ferment en fonction des stimuli reçus. Lesd'ions obtenus créent unresponsable de l'émission de potentiels d'action, des signaux permettant aux neurones de communiquer entre eux.De son côté, l'ne peut réaliser toutes ces tâches qu'au prix d'une consommation énergétique des dizaines de milliers de fois supérieure à celle du cerveau humain.l'enjeu de laaujourd'hui est donc de concevoir des systèmes électroniques aussi économes enque le cerveau humain, par exemple en utilisant des ions, et non des électrons, comme vecteurs de l'information. Pour cela, la nanofluidique, qui étudie les comportements de fluides dans des canaux deinférieures à 100 nanomètres, offre de nombreuses perspectives.Dans une nouvelle étude, une équipe du Laboratoire de physique de l'ENS (CNRS/ENS-PSL/Sorbonne Université/Université de Paris) montre comment construire un prototype de neurone artificiel, constitué de fentes en graphène extrêmement fines dans lesquelles est confinée une couche unique de molécules d'eau. Les scientifiques ont montré que sous l'effet d'un, les ions issus de cette couche d'eau s'assemblent en grappes allongées et développent une propriété connue sous le nom d'effet memristor: ces grappes gardent enune partie des stimuli reçus dans le. Pour reprendre la comparaison avec le cerveau, les fentes en graphène reproduisent les canaux ioniques, les grappes, les flux d'ions. Et à l'aide d'outils théoriques et numériques, les scientifiques ont montré comment assembler ces grappes pour reproduire le mécanisme physique de l'émission des potentiels d'action, et donc la transmission d'information.Ce travail théorique se poursuit du côté expérimental au sein de l'équipe française, en collaboration avec des scientifiques de l'(Royaume-Uni). Le but est désormais de prouver expérimentalement que de tels systèmes sont capables d'implémenter des algorithmes d'simples, qui pourront servir de base aux mémoires électroniques de demain.Modeling of emergent memory and voltage spiking in ionic transport through angstrom-scale slits.Paul Robin, Nikita Kavokine et Lyderic Bocquet., le 6 août 2021.DOI: 10.1126/science. abf7923.- Lydéric Bocquet -- lyderic.bocquet at ens.fr- Paul Robin -ENS-PSL - paul.robin at ens.fr- Alexiane Agullo - Attachée de presse CNRS - alexiane.agullo at cnrs.fr