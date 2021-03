Du nickel moléculaire dans les futurs ordinateurs quantiques ?

bruit (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son....)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région...)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui...)

nickel (Le nickel est un élément chimique, de symbole Ni et de numéro atomique 28.)



© Talal Mallah

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans...)

cristal (Cristal est un terme usuel pour désigner un solide aux formes régulières, bien que...)

mémoire (D'une manière générale, la mémoire est le stockage de l'information. C'est aussi le souvenir...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

décohérence quantique (La décohérence quantique est un phénomène physique susceptible d'expliquer la...)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

ion (Un ion est une espèce chimique électriquement chargée. Le terme vient de l'anglais,...)

Référence:

Rivière (En hydrographie, une rivière est un cours d'eau qui s'écoule sous l'effet de la...)

tuning (Le terme tuning se rapporte à la personnalisation d'un véhicule routier (automobile,...)

spin (Le spin est une propriété quantique intrinsèque associée à chaque...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Par rapport à un bit classique, objet élémentaire de mémoire d'ordinateur qui peut présenter deux états, 0 ou 1, un bit quantique peut se trouver en même temps dans les états 0 et 1. Mais cette "superposition" d'états, utilisée par exemple pour sécuriser les communications, est rapidement détruite par le "magnétique" généré par les noyaux desdu, freinant ainsi leur utilisation. Concevoir des molécules simples capables de générer des bits quantiques protégés contre le bruit magnétique ?Défi relevé par une équipe de l'demoléculaire et desd'Orsay (CNRS/Université deSaclay)* qui viennent de synthétiser une nouvelleà base d'ions(Ni) spécialement conçue pour être insensible au bruit magnétique, molécule qui pourraient ainsi entrer dans les processeurs quantiques moléculaires des ordinateurs de demain. Résultats à retrouver dans la revueUn bit classique est unélémentaire (atome, molécule,...) qui peut se trouver dans deux états,, états utilisés pour stocker l'information dans lade nos ordinateurs. Un bit quantique est un objet similaire, mais qui peut être en mêmedans les états, état appelé ". L'utilisation de superpositions de bits quantiques permet par exemple de résoudre des problèmes complexes liés à lasécurisée ou à lad'informations dans de très grandes bases deCependant, ces superpositions sont fragiles et peuvent être facilement détruites par un processus appelé "processus de". Par exemple, le bruit magnétique intrinsèque, généré par les noyaux des atomes ou par les défauts présents dans la structure cristalline du matériau, détruit les bits quantiques dont le phénomène de superposition repose sur l'utilisation des spins électroniques particulièrement sensibles au. Pour parer à ce problème, des solutions existent mais elles impliquent d'augmenter lede qubits qui codent chaque unité d'information, ce qui va à l'encontre de la miniaturisation des systèmes de stockage recherchée. La conception de systèmes à la fois simples et insensibles au bruit magnétique reste un défi !Défi relevé par des équipes de l'Institut de chimie moléculaire et des matériaux d'Orsaydu CSIC espagnol (Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón), du Laboratoire national des champs magnétiques intenses de Grenoble et du Laboratoire de chimie etquantiques de Toulouse.Grâce à la conception chimique des molécules organiques appropriées, qui les entourent, les scientifiques sont parvenus à rendre les ions Ni(II) insensibles au bruit magnétique dans des systèmes moléculaires présentant cette superposition d'états,.La possibilité de protéger ces qubits moléculaires de la décohérence quantique en modulant l'chimique de l'Ni(II) (géométrie de l'ion et structure électronique des molécules qui l'entourent) permet d'envisager maintenant leur utilisation dans des processeurs quantiques à l'échelle moléculaire. Reste à assembler ces unités moléculaires de stockage afin de mettre en oeuvre des portes quantiques utilisables dans des ordinateurs.Marcos Rubín-Osanz, François Lambert, Feng Shao, Eric, Régis Guillot, Nicolas Suaud, Nathalie Guihéry, David Zueco, Anne Laure Barra, Talal Mallah & Fernando Luis.Chemicalofclock transitions in molecular monomers based on nuclear spin-free Ni(II)(2021)DOI: 10.1039/d0sc05856d