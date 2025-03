Nous avons assisté à la mort d'une planète, dévorée par son étoile ☄️

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Cette illustration artistique représente une planète (à gauche) s'étant trop rapprochée d'une naine blanche (à droite) et détruite par ses forces de marée. La naine blanche est au centre d'une nébuleuse planétaire système planétaire

Credit: NASA/CXC/SAO/M. Weiss

Une planète dévorée par son étoile

Une nouvelle classe d'objets célestes ?

Pour aller plus loin: Qu'est-ce qu'une naine blanche ?

Depuis les années 1980, une étrange émission de rayons X intrigue les astronomes. Au cœur de la nébuleuse de l'Hélice, une étoile mourante pourrait avoir détruit une planète voisine, révélant un phénomène rare et spectaculaire.Cette découverte repose sur des observations menées par les télescopes spatiaux Chandra et XMM-Newton. La nébuleuse de l'Hélice, située à 650 années-lumière de la Terre, abrite une naine blanche, vestige d'une étoile semblable au Soleil. Contrairement à la plupart des naines blanches, celle-ci émet des rayons X énergétiques, un mystère qui pourrait enfin être élucidé.Les chercheurs pensent que les rayons X proviennent des débris d'une planète détruite par la naine blanche. Cette hypothèse s'appuie sur descollectées entre 1992 et 2002, montrant une émission constante mais avec une légère variation toutes les 2,9 heures, suggérant la présence d'un objet en orbite très proche.Initialement, la planète aurait été située plus loin, mais des interactions gravitationnelles avec d'autres corps célestes l'auraient rapprochée de la naine blanche. Une fois trop proche, les forces de marée de l'étoile l'auraient déchirée, créant un disque de débris qui, en tombant sur la naine blanche, émettraient des rayons X.Si cette théorie est confirmée, ce serait la première observation directe d'une planète détruite par une naine blanche dans une nébuleuse planétaire. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre le destin des systèmes planétaires autour d'étoiles en fin de vie.WD 2226-210, la naine blanche au centre de la nébuleuse de l'Hélice, présente des similitudes avec deux autres naines blanches. Ces dernières montrent également des émissions de rayons X liées vraisemblablement à l'deplanétaire, mais sans destruction rapide.Ces trois objets pourraient former une nouvelle catégorie de naines blanches variables, caractérisées par leur interaction avec des planètes ou leurs restes. L'étude de ces systèmes permettrait de mieux comprendre comment les planètes survivent ou sont détruites lorsque leur étoile hôte vieillit.Les chercheurs espèrent identifier d'autres systèmes similaires pour approfondir ces observations. Ces découvertes pourraient révéler des mécanismes encore inconnus dans l'évolution des systèmes stellaires.Une naine blanche est le stade final de l'évolution des étoiles de masse faible à moyenne, comme notre Soleil. Lorsqu'une telle étoile épuise son, elle expulse ses couches externes dans l'espace, formant une nébuleuse planétaire. Le noyau restant, extrêmement dense, devient une naine blanche.Cette étoile morte est principalement composée de carbone et d'oxygène, comprimés à une densité incroyable: une cuillère à café de matière de naine blanche pèserait plusieurs tonnes sur Terre. Malgré sa petite taille, comparable à celle de la Terre, une naine blanche conserve une masse proche de celle du Soleil.Les naines blanches ne produisent plus d'énergie par fusion nucléaire. Elles brillent uniquement grâce à la chaleur résiduelle accumulée pendant leur vie active. Au fil des milliards d'années, elles se refroidissent lentement, passant du blanc au rouge, puis au noir, devenant des "naines noires".Ces objets stellaires jouent un rôle clé dans l'évolution des systèmes planétaires. Leur étude aide les astronomes à comprendre le destin des étoiles et des planètes dans l'Univers.