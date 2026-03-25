💫 La nouvelle comète MAPS sera visible début avril, si elle survit...

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Si la comète MAPS survit à son approche du Soleil le 4 avril, elle pourrait devenir visible dans le ciel du soir entre le 8 et le 14 avril. Utilisez Vénus comme repère. Les observateurs doivent chercher des conditions optimales et des jumelles sont recommandées.

Crédit: Joe Rao utilisant Starry Night Pro 8.0



La comète MAPS suit une orbite très allongée qui l'amènera près du Soleil le 4 avril. Sa période orbitale est estimée à environ 1 675 ans, et elle pourrait être un fragment d'une comète historique.

Crédit: NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA.



La comète traversera le champ de vue du coronographe LASCO 3 de SOHO du 2 au 6 avril.

Crédit: ESA / NASA / SOHO. Piste de la comète par Joe Rao

Les comètes de la famille Kreutz

Au printemps prochain, un spectacle rare pourrait illuminer notre ciel si une comète nouvellement identifiée échappe à l'épreuve d'un passage extrêmement proche de notre étoile.Dénommée C/2026 A1 (MAPS), cette comète a été repérée le 13 janvier par quatre astronomes français depuis le Chili. À ce moment-là, elle affichait une luminosité très faible, à peine perceptible pour les télescopes amateurs, mais son éclat s'est rapidement accru dans les semaines suivant sa découverte.Par la suite, sa brillance s'est notablement accrue, la rendant observable avec des instruments d'initiés. Sa course rapide vers le Soleil pourrait encore amplifier son éclat dans les semaines à venir. Les astronomes scrutent sa trajectoire avec un intérêt particulier, car elle appartient à un groupe cométaire spécifique.En effet, les comètes comme MAPS font partie de la famille Kreutz, réputée pour avoir produit par le passé des objets extrêmement lumineux. Cette lignée inclut notamment les grandes comètes du 19e siècle, qui avaient marqué les observateurs de l'époque, ce qui renforce l'attrait pour l'événement à venir.Le 4 avril, l'objet passera à moins de 160 000 kilomètres de la surface solaire, subissant des températures et des forces gravitationnelles colossales. Ce passage présente un risque réel de désintégration. Toutefois, en cas de survie, sa luminosité pourrait rivaliser avec celle de Vénus.Pour une observation sans danger lorsque la comète sera proche du Soleil, les scientifiques conseillent de suivre les images en direct fournies par l'observatoire spatial SOHO. Cet instrument, fruit d'une collaboration entre l'ESA et la NASA, permet de contempler la comète depuis un écran d'ordinateur.La fenêtre d'observation via SOHO s'ouvrira du 2 au 6 avril, offrant une vue exceptionnelle de la comète alors qu'elle contourne notre étoile.Les comètes Kreutz forment un ensemble d'objets célestes connus pour frôler le Soleil. Leur nom honore l'astronome allemand Heinrich Kreutz, qui a analysé leurs orbites au 19e siècle. Leurs trajectoires similaires indiquent une origine commune, probablement la fragmentation d'une comète de grande taille il y a plusieurs siècles.Par le passé, certaines comètes Kreutz ont compté parmi les plus brillantes jamais enregistrées, comme celles de 1843 ou de 1965. Leur luminosité intense au périhélie les rend parfois visibles en plein jour. Ces apparitions peu communes offrent des occasions d'analyser la composition des comètes.La survie de ces objets lors de leur passage près du Soleil dépend de facteurs comme leur taille et leur structure interne. Beaucoup se subliment sous l'effet de la chaleur et de la gravité, tandis que d'autres résistent et offrent un spectacle mémorable.