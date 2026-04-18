☄️ La comète MAPS se volatilise sous les yeux des astronomes

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Les comètes les plus imposantes survivent: ici le noyau de la Comète de Halley tel qu'observé par Giotto



La comète MAPS en route vers le Soleil.

Crédit: NOAA



Les restes de la comète après son approche rapprochée du Soleil.

Crédit: LASCO C3/ESA/NASA

Les comètes Kreutz: des visiteurs extrêmes du Soleil

Les astronomes attendaient avec impatience l'arrivée de la comète MAPS, espérant un spectacle inoubliable dans le ciel de ce printemps. Pourtant, cette dernière s'est volatilisée, laissant derrière elle un simple nuage de poussière.Sa découverte en janvier dernier avait suscité beaucoup d'espoir en raison de sa détection précoce. Habituellement, les objets de ce type ne sont repérés que quelques jours avant leur approche du Soleil. Ce repérage avancé est permis par les instruments modernes qui peuvent maintenant capter des signaux très faibles à de grandes distances. Cependant, les observations les plus récentes avaient montré que la comète MAPS était bien plus petite que prévu, avec un noyau d'environ 400 mètres deseulement.Lors de son approche du Soleil, les scientifiques ont suivi sa trajectoire à l'aide d'outils comme l'observatoire SOHO. L'objet se déplaçait à une vitesse impressionnante, dépassant les 500 kilomètres par. Peu avant son passage au plus près du Soleil, une soudaine augmentation dea été observée, signalant probablement le début de sa. Par la suite, les images ont montré uneallongée sans noyau distinct, ce qui a confirmé la fragmentation.Après son passage derrière le disque occultant du coronographe, seule une masse diffuse de matériaux est réapparue. Le noyau avait complètement éclaté sous l'effet combiné de laintense et des forces gravitationnelles du Soleil. Cette désintégration rapide a empêché la formation d'une queue visible, privant ainsi les amateurs d'du spectacle escompté dans le ciel du soir.Ce phénomène s'explique par la nature de ces comètes, du "Groupe de Kreutz". Issues de la fragmentation d'un corps plus grand il y a plusieurs siècles, elles orbitent très près du Soleil. Leur survie dépend largement de la taille de leur noyau, les plus petites étant souvent détruites. Des exemples historiques, comme la grande comète de 1882, ont pu résister grâce à une taille plus importante.Pour la comète MAPS, le choc thermique a été fatal. Après avoir voyagé dans le froid profond de l'espace, son noyau s'est réchauffé brutalement, créant des tensions internes. Cette différence de température, ajoutée aux forces de marée, a provoqué son éclatement.Ces comètes appartiennent à une famille particulière nommée d'après l'astronome Heinrich Kreutz. Elles partagent des orbites similaires qui les amènent très près du Soleil, parfois à moins de 100 000 kilomètres de sa surface. L'hypothèse principale indique qu'elles proviennent toutes de la dislocation d'une grande comète il y a environ un millénaire, donnant naissance à de nombreux fragments de tailles différentes.Au fil du temps, ces fragments continuent de se briser lors de leurs passages solaires. Seuls les plus gros, avec un diamètre de plusieurs kilomètres, parviennent à survivre et à offrir des spectacles remarquables. Les exemples incluent les grandes comètes du XIXe siècle, qui ont marqué les observateurs par leur brillance exceptionnelle.La détection précoce de la comète MAPS était inhabituelle, car la plupart de ces objets restent invisibles jusqu'à leur approche du Soleil. Les instruments modernes, comme les télescopes équipés de caméras CCD, permettent maintenant de les repérer plus tôt. Cela aide les scientifiques à mieux comprendre leur comportement et leur évolution.Ces comètes représentent un sujet d'étude important pour l'astronomie, car elles mettent en évidence les conditions extrêmes aux abords du Soleil. Leurs destins, entre survie et destruction, offrent des indices sur la composition et la résistance des noyaux cométaires dans notre Système solaire.