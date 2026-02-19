☄️ MAPS: cette nouvelle comète pourrait être visible à l'œil nu... ou disparaitre

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Vue de la comète C/2026 A1 (MAPS). Crédit: Denis Huber/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

Une comète dénommée C/2026 A1 (MAPS) vient de se faire remarquer par les astronomes. Son identification, bien avant son arrivée près du Soleil, constitue un événement inhabituel pour ce type d'objet.Les comètes de Kreutz, parmi lesquelles figure MAPS, sont probablement les fragments d'un même corps parent désagrégé il y a plusieurs siècles. Leurs orbites les amènent à frôler notre étoile, et certaines, à l'image de celles observées en 1843 ou en 1965, ont développé une brillance exceptionnelle. Leur origine pourrait remonter à des événements historiques, telle la grande comète rapportée en 371 avant notre ère.La détection de MAPS se distingue par sa découverte précoce: elle a été réalisée onze semaines avant son périhélie, ce qui représente un record pour une comète de ce groupe. Ce laps de temps permet aux chercheurs d'organiser un suivi minutieux de son évolution et de planifier des observations approfondies.Lors de son approche au plus près du Soleil prévue début avril, la comète sera exposée à des températures très élevées et à de fortes contraintes gravitationnelles. Ces conditions extrêmes mettent en péril son intégrité, car de nombreux membres de cette famille finissent par se vaporiser ou se disloquer. Les archives astronomiques indiquent que seuls les noyaux les plus robustes survivent à une telle proximité.Les prévisions concernant l'éclat de MAPS sont partagées au sein de la communauté scientifique. Certaines analyses, relayées dans des publications comme ledu Bureau central des télégrammes astronomiques, anticipent sa disparition. À l', sur des plateformes spécialisées, d'autres experts envisagent qu'elle pourrait devenir visible sans instrument. Ces divergences montrent le caractère imprévisible de tels phénomènes.Les prochaines semaines d'observation permettront d'affiner les projections sur le devenir de cet objet. Dans l'hypothèse où saaugmente significativement, elle pourrait embellir leau crépuscule durant led'avril.