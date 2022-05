Une nouvelle famille de matériaux pour la production d'hydrogène ''vert''



Des scientifiques ont montré comment des photo-électrodes constituées d'un matériau hybride semiconducteur/métallique peuvent produire de l'hydrogène en utilisant l'énergie solaire de manière efficace et pour un faible coût.L'est un bonde stockage, deet de production d'''verte'', car il suffit de le recombiner avec de l'pour produire de l'ou de la, en ne dégageant que de l'. C'est ainsi, par exemple, qu'unealimente leélectrique d'unutilisant l'hydrogène comme. Mais cette solution n'est avantageuse pour l'que si l'hydrogène lui-même est produit de manière décarbonée (à l'aide d'énergies renouvelables par exemple), et non avec des énergies fossiles, comme c'est encore majoritairement le cas aujourd'hui.C'est ce que propose une équipe de l'Fonctions optiques pour les technologies de l'information ( FOTON , CNRS/Université de Rennes 1), en collaboration avec l'Institut des sciences chimiques de Rennes ( ISCR , CNRS/ENSCR/Université de Rennes 1) et l'Institut dede Rennes ( IPR , CNRS/Université de Rennes 1), qui a démontré qu'il était possible de produire efficacement, et pour un faible coût, de l'hydrogène en utilisant l'pour réaliser l'de l'eau. Ces résultats reposent sur l'utilisation d'une nouvelle famille de matériaux pour la réalisation de photo-électrodes. Ils sont publiés dans la revueLes chercheurs ont fabriqué des photo-électrodes par dépôt de couches minces de semiconducteurs III-V (GaP, GaAs, GaPSb...) sur un substrat de. Ce type de, envisagée depuis plusieurs années dans le domaine du photovoltaïque ou de la photonique, permet d'exploiter les bonnes performances optiques des matériaux III-V,en limitant le coût du dispositif. Mais elle a l'inconvénient d'engendrer des défauts cristallins dans le matériau III-V, qui limitent les performances des composants. L'originalité des travaux menés à l'institut FOTON est d'avoir montré que l'on pouvait exploiter les propriétés physiques de ces ''défauts'' pour obtenir des performances photo-électriques compétitives.En effet, le matériau obtenu,, est constitué d'une matrice photo-active, capable d'absorber lespour produire des charges électriques (des paires électron-trou), et d'inclusions de tailles nanométriques qui, en se comportant localement comme un, réalisent laet le transport des charges électriques. Les performances expérimentales de ces photo-éléctrodes ont montré que cette famille de matériaux se révélait aussi performante pour la production d'hydrogène que des III-V massifs, pour un coût bien moindre.Les chercheurs veulent maintenant réaliser une cellule photo-électro-chimique complète qui produira de l'hydrogène et de l'oxygène en utilisant les nouvelles photo-électrodes. Ils vont par ailleurs explorer d'autres applications possibles de ces nouveaux matériaux, pour la réalisation de, de cellules solaires, et de dispositifs photoniques.L. Chen, Y. Léger, G. Loget, M. Piriyev, I. Jadli, S. Tricot, T. Rohel, R. Bernard, A. Beck, J. Le Pouliquen, P. Turban, P. Schieffer, C. Levallois, B. Fabre, L. Pedesseau, J. Even, N. Bertru, and C. Cornet.2022, 9, 2101661.Article disponible sur la base d'archives ouvertes HAL - Charles Cornet -à l'Institut fonctions optiques pour les technologies de l'information (Institut FOTON, CNRS/Université Rennes 1) - charles.cornet at insa-rennes.frINSIS - insis.communication at.fr