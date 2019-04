Sur le même thême

Une nouvelle méthode quantique pour décrire les systèmes moléculaires complexes





environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement tend...)

photons (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux particules chargées...)

chlore (Le chlore est un élément chimique de la famille des halogènes, de symbole Cl, et de numéro atomique 17.)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou proches.)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

atome (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec...)

atome (Un atome (grec ancien ἄτομος [atomos], « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre....)

iode (L'iode est un élément chimique de la famille des halogènes, de symbole I et de numéro atomique 53.)

électron (L'électron est une particule élémentaire de la famille des leptons, et possèdant une charge électrique élémentaire de signe négatif. C'est un des composants de l'atome.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

dynamique moléculaire (Une simulation de dynamique moléculaire consiste à calculer l'évolution d'un système de particules au cours du temps. Ces simulations servent de modèles structuraux et dynamiques pour la compréhension de résultats expérimentaux.)



A droite: représentation schématique d'un système I-(H2O)50 (50 molécules d'eau pour un anion iodure).

A gauche: spectre des énergies de liaison des électrons obtenue par l'approche à deux sous-systèmes.

En bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et 520 nm. Elle varie en luminosité du cyan à une teinte...) autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre...) énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

En rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

© PhLAM (CNRS/Université de Lille) A droite: représentation schématique d'un système I-(H2O)50 (50 molécules d'eau pour un anion iodure).A gauche: spectre des énergies de liaison des électrons obtenue par l'approche à deux sous-systèmes.En, les énergies calculées par la méthode EOM-IP-CCSD pour l'iodure: les deux bandesde 8 et 9 eV correspondent au dédoublement des niveaux d'dû au couplage spin-orbite.En, les énergies calculées par la méthode DFT SAOP sans couplage spin-orbite pour les molécules d'eau: les deux bandes correspondent aux états de valence d'une part (autour de 10.5 eV) et aux états plus internes d'autre part (autour de 12.5 eV). Ces calculs prennent en compte 100 configurations issues de calculs demoléculaire classique.© PhLAM (CNRS/Université de Lille)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux....)

isotope (Le noyau d'un atome est constitué en première approche de protons et de neutrons. En physique nucléaire, deux atomes sont dits isotopes s'ils ont le même nombre de protons. Le nombre de protons dans le noyau d'un...)

médecine nucléaire (La médecine nucléaire est l'ensemble des applications médicales des radiotraceurs, ou sources radioactives non scellées.)

demi-vie (La demi-vie est le temps mis par une substance (médicament, noyau radioactif, ou autres) pour perdre la moitié de son activité pharmacologique, physiologique ou radioactive. En...)

Référence publication

Contact chercheur