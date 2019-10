Une nouvelle technologie innovante pour détecter les neutrinos

Trace produite par un rayon cosmique (Le rayonnement cosmique désigne de manière générale le flux de particules de haute énergie (c'est-à-dire relativistes) présent dans tout l'Univers. Il s'agit pour sa partie chargée principalement de protons (entre 85 et...) ionisation (L'ionisation est l'action qui consiste à enlever ou ajouter des charges à un atome ou une molécule. L'atome - ou la molécule - en perdant ou en gagnant des charges n'est plus neutre électriquement. Il est alors...) muon (Le muon est, selon le modèle standard de physique des particules, le nom donné à deux particules élémentaires de charge positive et négative. Les muons ont une masse 207 fois plus grande que...) activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

Intérieur du détecteur protoDUNE double phase photographié en cours de construction au CERN en février 2019. Image: Max Brice/CERN

Les scientifiques de la collaboration ProtoDUNE au CERN ont commencé à tester un tout nouveau prototype de détecteur de neutrinos, en utilisant une technologie très prometteuse, appelée "double phase". Si les premiers résultats obtenus se confirment, cette nouvellesera utilisée à une pluspour l'expérience internationaleaux États-Unis. Les scientifiques français duet du CEA jouent un rôle de premier plan dans le développement et la mise ende ceinnovant.L'expérience internationale DUNE, dont le démarrage est prévu d'ici à 2026 au Fermilab, près de, aura pour mission d'éclaircir les mystères des neutrinos, les particules deles plus abondantes de l'. Mais ces neutrinos sont des particules extrêmement difficiles à détecter, traversant la matière par milliards chaquesans laisser de. Les détecteurs de l'expérience DUNE seront donc des détecteurs à la fois géants et extrêmement précis.Depuis la fin dud'août, un des deux prototypes testés au CERN dit "double" enregistre ses premières traces de particules. Avec 800 tonnes d'argon, ce démonstrateur fait à peu près la taille d'unede trois étages. L'autre prototype dit "monophase" - en fonctionnement depuis septembre 2018 - utilise une technologie éprouvée qui sera utilisée pour construire le premier module du détecteur DUNE.DUNE sera composé de deux détecteurs qui observeront les neutrinos produits sur le parcours du faisceau. L'un proche de la source sera situé au Fermilab et l'autre installé 1 300 km plus loin au laboratoire souterrain de Sanford, dans le Dakota duà 1,6 km sous. La détection des neutrinos dans DUNE utilisera de très gros volumes d'argon liquide (70 000 tonnes d'argon en tout), utilisé à la fois comme cible pour les neutrinos incidents et de milieu de détection. L'utilisation d'une chambre àtemporelle ou TPC, véritable chambre à bulle moderne, permet de reconstruire en troisune image précise de lades particules, d'identifier leur nature et leur dépôt d'dans le détecteur. La technologie monophasée fonctionne avec de l'argon liquide uniquement, tandis que la technologie double-phase utilise aussi une couche d'argon en phase gazeuse au-dessus du liquide qui permet d'amplifier les signaux des particules.Cette nouvelle technologie, plus novatrice, présente plusieurs avantages qui pourraient bien changer la donne. Le gain obtenu avec des détecteurs fonctionnant dans la phase gazeuse permettra d'abaisser les seuils de détection, ce qui sera crucial par exemple pour détecter des neutrinos issus de supernovæ. La résolution spatiale sera également meilleure. Un autre avantage majeur de la technologie en double phase: tous les composants électroniques pour l'des signaux sont situés dans la couche gazeuse près du sommet du détecteur et resteront donc accessibles même une fois le détecteur rempli d'argon liquide.Cette technologie double phase est actuellement portée par les équipes françaises du CNRS et du CEA et implique des scientifiques aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, en Espagne, en Suisse et au CERN. Un intense programme de R&D, dès 2006, a conduit à la construction de ce démonstrateur de 6x6x6 m^3 qui devra valider l'des choix techniques avant la construction d'un module taille réelle pour DUNE (un module de détection DUNE abritera l'équivalent en taille de vingt prototypes de détecteurs biphasés et fonctionnera à hautejusqu'à 600 000 volts.)La communauté française est impliquée sur l'ensemble des points clés technologiques de cette solution innovante, aussi bien sur les aspects des détecteurs dans la phase gazeuse (au CEA/Irfu à Saclay), sur l'électronique de lecture de(à l'IP2I à Lyon), sur l'électronique de lecture dede scintillation (à l'APC àet au LAPP à Annecy), sur l'de(à l'IP2I), sur laprécise des plans de détection, dits 'CRP', (au LAPP), sur la mécanique des cheminées permettant l'accès à l'électronique (au LAL à Orsay) ou sur la conception des algorithmes de reconstruction. Ce, amené à prendre de l'ampleur, suscite un fort intérêt dans la communauté. Une équipe du LPSC à Grenoble vient d'ailleurs de le rejoindre.Le prototype double phase collecte actuellement des rayons cosmiques puis recevra à partir de 2021 à la fin du long arrêt technique du LHC (LS2), des particules du supersychrotron à protons (SPS) du CERN.La collaboration DUNE compte plus de 1000 scientifiques et ingénieur·es de plus de 30répartis sur cinq continents:duet Amérique du Sud.