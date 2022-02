L'expérience KATRIN bat un nouveau record de masse de neutrinos à moins de 0,8 eV



(c) KATRIN Coll.

L'expérience KATRIN (Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment) vient de franchir un seuil symbolique. La collaboration à laquelle participe le CEA-Irfu révèle une nouvelle limite supérieure de 0,8 eV/c2 pour lades neutrinos. Ce résultat revêt un intérêt fondamental tant pour laque pour laLes neutrinos sont les particules massives les plus abondantes de l'. Vestiges duou de ladu coeur des étoiles, ils sont aussi produits dans certaines désintégrations radioactives, comme celle du, uninstable de l'À l'échelle cosmologique, cesplumes de l'Univers jouent un rôle capital dans la répartition des. Dans le domaine de l'infiniment petit, l'origine de la masse des neutrinos reste encore inexpliquée par laet pourrait donc être un élément clé pour dévoiler une nouvelleau-delà du modèle standard. La détermination de la masse infime des neutrinos est donc une préoccupation majeure de la physique des particules, de l'et de la cosmologie depuis des décennies.C'est le défi que relève l'expérience internationale KATRIN, située à l'dede Karlsruhe (KIT). Elle utilise la désintégration bêta du tritium pour déterminer la masse du, via la distribution d'des électrons libérés lors du processus de désintégration. Cette mesure de précision nécessite un effort technologique considérable: l'expérience de 70 mètres de long abrite la source de tritium la plus intense des installations deet ungéant permettant de mesurer l'énergie des électrons de désintégration avec une précision sans précédent. Suite aux premiers résultats publiés en 2019 la qualité desa été continuellement améliorée.Les résultats sont sans équivoque: à ce, aucunede la masse d'un neutrino n'a pu être décelée dans les données recueillies. Par conséquent, une nouvelle limite supérieure de la masse du neutrino de 0,8 eV est établie. C'est la toute première fois qu'une expérience directe passe sous le seuil de l'électronvolt, uneessentielle tant pour la physique des particules que pour la compréhension de la structure de notre cosmos.Le CEAun rôle majeur dans l'analyse et l'interprétation des données. Unde l'Irfu a en effet conçu et mis en oeuvre l'globale de l'analyse, qui compte de nombreuses étapes destinées à vérifier la robustesse des résultats. Par ailleurs, l'Irfu a réalisé l'une des trois analyses indépendantes qui ont conduit à la nouvelle limite de 0,8 eV/c2, une première mondiale en physique des neutrinos.Les mesures de la masse des neutrinos se poursuivront jusqu'à la fin de 2024. D'autres améliorations pour atténuer encore plus leseront également mises en oeuvre dans un nouveau(TRISTAN) qui permettra à KATRIN de se lancer dans la traque de neutrinos "stériles" possédant une masse de l'ordre du keV - un candidat pour lade l'Univers.