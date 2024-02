Nube: pourquoi cette galaxie est-elle presque invisible ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Crédit: GTC/Mireia Montes

La découverte d'une galaxie naine presque invisible, baptisée Nube, déconcerte les astronomes et soulève des questions sur notre compréhension actuelle de l'Univers. Cette révélation, publiée dans la revue, présente unesi diffuse que sa localisation exacte reste incertaine.Nube, qui signifie "nuage" en espagnol, se distingue par sa faible luminosité, étant dix fois moins brillante que la plupart des autres galaxies naines connues. Elle est aussi beaucoup plus étendue qu'attendu au regard de son nombre d'étoiles. Ce caractère énigmatique a longtemps échappé aux, jusqu'à ce que les chercheurs, menés par Mireia Montes, astrophysicienne à l'd'des Canaries, réanalysent lesdu Sloan Digital Sky Survey.L'équipe a identifié une petite anomalie dans ces données, passée inaperçue pendant des années. Des images ultra-profondes en multicolores ont été prises avec le Green Bank Telescope en Virginie-Occidentale et le Gran Telescopio Canarias à La Palma, en Espagne, pour étudier cette anomalie. Malgré cela, l'exacte distance de Nube par rapport à notre propre galaxie, la, reste incertaine, bien que les chercheurs estiment qu'elle se situe à environ 300 millions d'années-lumière.La faible concentration d'étoiles de Nube est un véritable casse-tête. Habituellement, une galaxie a une densité plus élevée en son cœur, décroissant vers l'extérieur. Mais dans le cas de Nube, cette concentration varie peu, expliquant sa faible luminosité. Cette caractéristique défie les théories actuelles sur la formation des galaxies, notamment en ce qui concerne l'influence de la, une composante mystérieuse et invisible de l'Univers censée représenter environ 27 % de sa masse.Ignacio Trujillo, co-auteur de l'étude, évoque une hypothèse intrigante: les propriétés inhabituelles de Nube pourraient indiquer que les particules constituant la matière noire sont d'une masse extrêmement faible. Si cela s'avérait exact, cela représenterait une fusion remarquable entre le monde de l'infiniment petit et celui de l'infiniment grand, illustrant les propriétés de laà l'échelle galactique.La découverte de Nube ouvre la voie à de nouvelles recherches pour comprendre les mécanismes régissant l'Univers. Montes souligne que la découverte de galaxies similaires pourrait offrir des indices précieux pour élucider les mystères de la cosmologie. Lade ces galaxies fantômes, à peine perceptibles, pourrait non seulement confirmer ou infirmer l'hypothèse de Trujillo mais aussi contribuer à une meilleure compréhension de la matière noire et de ses interactions avec les structures cosmiques.Ainsi, cette découverte interpelle les astronomes sur la variabilité des galaxies et la complexité de l'Univers. Nube, avec ses caractéristiques extrêmes, défie les modèles actuels de formation galactique et suggère que notre connaissance de l'Univers est encore loin d'être complète. Les recherches futures sur Nube et des objets similaires pourraient révéler des aspects inconnus de lacosmique et enrichir notre compréhension de l'Univers dans son