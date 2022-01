Observation du dipôle électrique associé à des ondes de spin dans le graphène

En utilisant un analogue électronique d'un interféromètre de Mach-Zehnder, des chercheurs du CEA-Iramis et leurs partenaires observent pour la première fois le dipôle électrique associé à des ondes de spin (magnons) dans un ferromagnétique en régime Hall quantique. Cesdepourraient notamment permettre de transférer une information d'un bit quantique à un autre.Constitué d'une couche monoatomique de, leest un système électronique bidimensionnel. Si on lui applique un fort, les électrons se répartissent sur des niveaux d'bien identifiés et entièrement polarisés en spin, dans un régime dit d'quantique.En ajustant lad'électrons et lemagnétique, on peut obtenir un ferromagnétique bidimensionnel parfait, où tous les spins électroniques pointent dans la même direction. Dans ce cas, la propagation des électrons se limite aux bords de l'et l'intérieur devient globalementDans un tel ferromagnétique, il est possible de produire, en appliquant un potentiel bien choisi, des ondes de spin ou magnons qui sont des oscillations de spins électroniques, sansde charges électriques. Selon les théoriciens, ces excitations magnétiques présenteraient unPour le vérifier, des chercheurs de l'Iramis ont sondé des magnons à l'aide d'un interféromètre de Mach-Zehnder électronique, réalisé dans une jonction p-n en graphène.L'effet dipolaire recherché déséquilibre les deux bras de l'interféromètre, introduisant un déphasage bien visible. Par ailleurs, la dégradation du contraste de la figure d'interférences témoigne d'une émission aléatoire de magnons.Cette preuvea pour conséquence qu'il devient possible de commander des magnons grâce à un, et non pas seulement grâce à un champ magnétique, moins aisé à manipuler. Elle ouvre en réalitéun champ expérimental, basé sur une nouvelle classe de circuits quantiques.Ces travaux ont été réalisé en collaboration avec l'IPhT et des expérimentateurs japonais (NTTResearch Laboratories et National Institute for Materials Science).