A-t-on retrouvé le coeur de la supernova ?



Le coeur chaud de la supernova SN 1987A

La plus proche des supernovae depuis Kepler

Emplacement de la supernova SN 1987A dans la galaxie proche du Grand Nuage de Magellan, à environ 160 000 années-lumière de la Terre

Une trop abondante poussière

Image composite de la supernova SN1987A montrant la superposition de l'émission radio ALMA des poussières au centre (en rouge) et l'émission de lumière visible télescope Chandra onde de choc

Une vue rapprochée des différents composants de la partie centrale des éjectas de SN 1987A obtenu par ALMA: le gaz moléculaire du monoxyde de carbone hydrogène violet cyan

Crédits: Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au...)

Publication: