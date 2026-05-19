💥 L'origine des rares explosions cosmiques bleues enfin identifiée ?

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Les étoiles Wolf-Rayet: des géantes ultrachaudes

De rares explosions cosmiques bleues, appelées LFBOT, pourraient naître de la collision entre un trou noir ou une étoile à neutrons et une étoile Wolf-Rayet. Depuis 2018, ces événements n'ont été détectés que quatorze fois, et leur couleur bleue persistante ainsi que leur évolution en quelques jours ne ressemble à rien d'autre de connu.À la différence des supernovas classiques, qui s'éteignent en plusieurs semaines, les LFBOT atteignent leur pic de luminosité en quelques jours et restent bleues, signe d'une température extrêmement élevée. Leur rareté rend leur origine difficile à cerner.Une nouvelle étude propose un scénario inédit: un trou noir ou une étoile à neutrons entre enavec une étoile Wolf-Rayet, l'étoile la plus chaude de l'Univers. Ces étoiles massives ont perdu leur enveloppe d'. Dans ce modèle, unévolue jusqu'à ce que l'une des étoiles s'effondre en un objet compact qui vient heurter son compagnon des centaines d'années plus tard.Les modèles concurrents, comme les supernovas ou les événements de rupture par un trou noir, peinent à expliquer toutes les propriétés des LFBOT, notamment leur environnement circumstellaire dense. Les chercheurs estiment donc que ces explosions proviennent d'un processus unique, et la collision avec une Wolf-Rayet correspond bien à toutes les observations.Pour confirmer cette hypothèse, il faudra découvrir davantage de LFBOT. Le télescope Vera C. Rubin, avec son relevé LSST, devrait permettre d'en détecter des centaines, y compris les plus faibles et lointaines. Cela révélera comment ces phénomènes ont évolué au fil du temps cosmique.Les étoiles Wolf-Rayet sont parmi les plus massives et les plus chaudes de l'Univers. Leur température de surface peut atteindre 30 000 à 200 000 degrés Celsius. Leur particularité est d'avoir perdu leur enveloppe externe d'hydrogène, laissant à nu leur cœur d'hélium. Cette perte est due à des vents stellaires très puissants, qui soufflent laà grande vitesse.Ces étoiles sont rares et ont une durée de vie courte, de l'ordre de quelques millions d'années. Elles évoluent souvent en systèmes binaires, où une étoile compagne peut accélérer leur dépouillement. Leur destin est généralement de finir en supernova, certaines peuvent donner naissance à des trous noirs ou des étoiles à neutrons.Dans le modèle proposé pour les LFBOT, une étoile Wolf-Rayet est impactée par un objet compact. La collision libère une énergie colossale, produisant l'explosion bleue observée. Comprendre ces étoiles aide donc à mieux cerner les origines de ces phénomènes lumineux.