⚡ Une percée pour les piles à combustible à basse température

Image numérique de la formation de voies de transfert de protons dans BaSnO3 et BaTiO3 grâce à des concentrations élevées de substitutions de scandium.

Crédit: Kyushu University/Yoshihiro Yamazaki

Le mouvement des protons dans les matériaux céramiques

Au-delà des piles à combustible: d'autres applications prometteuses

Pourquoi les piles à combustible les plus efficaces doivent-elles fonctionner à des températures aussi élevées ? Cette limitation a longtemps entravé le développement de sources d'électricité propres, limitant leur adoption à grande échelle malgré leur potentiel prometteur.Les piles à combustible à oxyde solide, souvent appelées SOFC, génèrent de l'énergie en convertissant directement le combustible chimique, comme l', en. Leur avantage réside dans une haute efficacité et une longue durée de vie, mais elles nécessitent habituellement des conditions extrêmes de 700 à 800 °C. Ces températures imposent l'utilisation despéciaux et coûteux, ce qui rend lapeu accessible pour des applications courantes.Une équipe de l'Université de Kyushu a récemment publié dansune découverte majeure: une SOFC capable de fonctionner efficacement à seulement 300 °C au lieu de 700 °C. Cette réduction spectaculaire de laest rendue possible par l'introduction de scandium dans des composés comme le stannate de baryum et le titanate de baryum. Les chercheurs ont mesuré une conductivité protonique équivalente à celle des systèmes traditionnels à plus haute température, ouvrant la voie à des designs plus économiques. Le mécanisme sous-jacent, détaillé ci-dessous, repose sur la création de voies spécifiques pour les protons.Le scandium, intégré à haute concentration, modifie la structure cristalline des oxydes pour former des réseaux dénommés "autoroutes ScO6". Ces chemins offrent un passage large et peu résistant aux protons, évitant les blocages habituels observés dans les matériaux fortement dopés. Cette approche résout un dilemme ancien où l'augmentation du nombre de protons mobiles se faisait au détriment de leur vitesse de déplacement.Fonctionner à 300 °C au lieu de 700 °C permet de réduire significativement les coûts des matériaux et de la maintenance. Les systèmes deviennent ainsi plus adaptés à des usages domestiques ou industriels multiples, sans nécessiter des composants ultra-résistants à la chaleur. Cette avancée facilite également l'intégration dans des infrastructures existantes, accélérant le déploiement de solutions énergétiques durables.Les retombées de cette innovation s'étendent au-delà des seules piles à combustible. Elle peut être appliquée à des électrolyseurs à basse température pour produire de l'hydrogène, à des pompes pour le purifier, ou encore à des réacteurs transformant le CO2 en produits valorisables. Ainsi, elle multiplie les outils disponibles pour décarboner divers secteurs économiques, renforçant la transition vers une énergie plus verte.Les protons sont des particules chargées positivement qui se déplacent à travers les électrolytes des piles à combustible pour générer du courant. Dans les matériaux céramiques, leur trajectoire dépend étroitement de l'agencement des atomes dans le réseau cristallin. Une structure ordonnée avec des espaces appropriés favorise une conduction rapide, essentielle pour une production d'énergie efficace.Lorsque des éléments comme le scandium sont ajoutés, ils modifient les liaisons entre les atomes d'oxygène, créant des chemins dédiés au transport des protons. Ces voies, souvent comparées à des autoroutes, réduisent les barrières énergétiques que les protons doivent surmonter pour circuler. Cela permet une mobilité accrue même à des températures modérées, là où les matériaux classiques deviennent inefficaces.La clé réside dans l'équilibre entre le nombre de protons disponibles et la liberté de leur mouvement. Trop d'impuretés peuvent encombrer le réseau et ralentir la conduction, tandis qu'une quantité optimale, comme avec le scandium, optimise à la fois la densité et la vitesse. Cette compréhension fine des interactions atomiques ouvre la porte à la conception de nouveaux matériaux performants.Les oxydes dopés au scandium offrant une meilleure conductivité protonique ouvre des perspectives pour plusieurs technologies. Dans les électrolyseurs par exemple, qui produisent de l'hydrogène à partir d'eau, cette propriété permet d'abaisser la température de fonctionnement. Cette baisse conduit à une réduction de la consommation d'énergie et des coûts, ce qui rend la production d'hydrogène vert plus viable économiquement face aux procédés classiques.Les pompes à hydrogène, qui servent à séparer et purifier ce gaz, peuvent aussi tirer parti de ces matériaux. Une conduction protonique performante à basse température autorise la conception de systèmes plus compacts et moins gourmands en énergie. Cela pourrait élargir leur utilisation à des environnements industriels, voire domestiques, et participer ainsi à l'essor d'une infrastructure hydrogène plus pratique.Un autre champ d'application important est la conversion du CO2 en produits utiles, tels que des carburants de synthèse ou des matières premières chimiques. Les réacteurs qui utilisent la conduction protonique sont capables de catalyser ces réactions à des températures modérées, ce qui limite les besoins énergétiques et les émissions associées. Cette méthode propose de valoriser le CO2 au lieu de simplement le stocker, ajoutant un intérêt économique aux efforts pour limiter le changement climatique.En touchant à différents domaines, cette innovation montre comment une avancée scientifique peut avoir des répercussions positives dans de nombreux secteurs industriels.