Cette pile à combustible, alimentée par les microbes présents dans le sol, fonctionne indéfiniment

Crédit photo: Bill Yen/Northwestern University

Schéma de la pile à combustible microbienne ? Crédit photo: Bill Yen/Northwestern University

Une équipe de chercheurs de l'Université de, aux États-Unis, a récemment mis au point une technologie innovante capable de transformer l'énergie des microbes présents dans le sol en électricité. Cette avancée prometteuse ouvre la voie àdans le domaine de l'agriculture de précision en offrant une source d'alimentation durable pour lesutilisés dans ce domaine.Contrairement aux piles à combustible traditionnelles qui utilisent des substances chimiques, lamicrobienne (MFC) tire profit desdu sol pour produire de l'. Ce processus, connu depuis plus d'un siècle, était jusqu'à présent peu exploité. Les MFC fonctionnent en capturant les électrons libérés par les microbes lorsqu'ils se nourrissent de, offrant ainsi une source d'et respectueuse de l'Dans cette étude, les chercheurs ont surmonté les obstacles traditionnels rencontrés par les MFC, tels que le besoin d'un approvisionnement continu en eau et en oxygène, ainsi que les performances limitées en cas de manque d'humidité. Ils ont développé un modèle de pile en forme de cartouche, avec une anode horizontale profondément enterrée dans le sol pour capter les électrons des micro-organismes, et une cathodesituée près de la surface.Cette conception permet à la pile de fonctionner de manière cohérente à différents niveaux d'humidité du sol, générant en moyenne 68 fois plus d'énergie que nécessaire pour alimenter les capteurs. De plus, elle offre une120 % supérieure à celle des technologies similaires, ce qui la rend extrêmement efficace pour l'agriculture de précision.Les chercheurs ont également ajouté une minuscule antenne aux capteurs alimentés par la pile, leur permettant de transmettre les données en temps réel à une station de base. Cetteoffre ainsi la possibilité de surveiller de près les éléments du sol tels que l'humidité, les contaminants et les nutriments, de manière durable et efficace.Enfin, tous les composants de cette pile à combustible microbienne sont facilement disponibles, ce qui rend possible une production à grande échelle dans un avenir proche. Cette avancée pourrait révolutionner l'agriculture de précision en offrant une source d'énergie durable et accessible pour surveiller et optimiser la santé des sols agricoles.