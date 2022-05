La photoémission filmée en 3D et en temps réel

Film en 3D de la photoémission d'un atome d'hélium suite à l'absorption simultané d'un photon d'extrême ultraviolet (Le rayonnement ultraviolet (UV) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur...) photon (En physique des particules, le photon (souvent symbolisé par la lettre γ — gamma)...) infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde...) instant (L'instant désigne le plus petit élément constitutif du temps. L'instant n'est pas...) recouvrement (Un recouvrement d'un ensemble X est un ensemble P de sous-ensembles non vides de X tel que l'union...) ionisation (L'ionisation est l'action qui consiste à enlever ou ajouter des charges à un atome ou une...) coordonnées polaires (Les coordonnées polaires sont, en mathématiques, un système de coordonnées...) donnée (Dans les technologies de l'information, une donnée est une description élémentaire,...) interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein...) polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments...) symétrie (De manière générale le terme symétrie renvoie à l'existence, dans une...)

Laboratoires:

chimie physique (La chimie physique est l’étude des bases physiques des systèmes chimiques et des...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

Références:

Observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

Train (Un train est un véhicule guidé circulant sur des rails. Un train est composé de...)

Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire...)

Carré (Un carré est un polygone régulier à quatre côtés. Cela signifie que ses...)

Poisson (Dans la classification classique, les poissons sont des animaux vertébrés aquatiques...)

L'interprétation de l'effet photoélectrique par Albert Einstein en 1905 a révolutionné les sciences fondamentales et appliquées. Des chercheurs et des chercheuses ont obtenu le premier film 3D expérimental de ce processus ultrarapide enréel et au niveau atomique.La photoémission, interprétée en 1905 parcomme l'émission d'unpar de lasuite à l'd'unde(le photon), a joué un rôle clé dans le développement de laau début du XX. Elle est devenue aujourd'hui und'analyse extrêmement puissant de la matière à l'aide de sources devariées, depuis les lasers jusqu'aux synchrotrons, allant de l'UV aux rayons X.Le processus de photoémission se produit sur des échelles de temps si brèves - de l'ordre du milliardième de milliardième de(1 attoseconde = 10s) - qu'il a jusqu'à récemment été inconcevable d'en observer directement la, pourtant essentielle à sa totale compréhension. En effet, c'est pendant le processus que les signatures spectroscopiques propres à chaquechimique sont transférées au photoélectron, alors que celui-ci quitte l', laou leen continuant de ressentir l'influence du coeur ionique.C'est en 2001 que les premières sources d'impulsions de lumière cohérente de durées "attoseconde" ont vu le[1]. Lade ces sources aux propriétés jusqu'alors inédites a marqué l'avènement de la spectroscopie résolue en temps à l'échelle attoseconde, échelle ultime des dynamiques se produisant dans la matière chimique, et demeurant, à ce jour, la plus courte qui puisse être résolue expérimentalement. La spectroscopie attoseconde a depuis fait ses preuves en démontrant la possibilité d'explorer les dynamiques d'une variété de processus fondamentaux, parmi lesquels la photoémission [2].Dans ce cadre, une collaboration impliquant des équipes du CEA, de, de l'Université Paris-Saclay, de l'Université Lyon 1 et du CNRS(1) a combiné une approche interférométrique attoseconde avec une méthode de détection de photoélectrons dite "d'de" afin d'accéder, pour la première fois, à la dynamique complète de photoémission en fonction de la direction d'émission (2). Les expériences effectuées au CEA Paris-Saclay, sur la nouvelle plateforme ATTOLab , ont porté sur la photoémission de l'à deux photons, impliquant les états intermédiaires anisotropes 1s3p et 1s4p. Les mesures du module et de lade l'de photoionisation ont pu être analysées et interprétées grâce à des simulations numériques et des développements analytiques menées à Sorbonne Université. Les dynamiques révélées, ainsi que leurs dépendances angulaires, diffèrent significativement selon led'implication des états intermédiaires, illustrant la richesse des phénomènes en jeu (voir figure). Ces résultats sont publiés dans la revueCette approche exclusivement, permettant de "filmer" la photoémission à l'échelle atomique, est applicable à une large gamme d'espèces chimiques au repos ou participant à une réaction, promettant de révéler les secrets des corrélations et des dynamiques électroniques régissant la structure et les transformations de la matière.- Laboratoire interactions, dynamiques et lasers (LIDYL, CNRS/CEA) ;- Laboratoire de- matière et rayonnement (LCPMR, CNRS/Sorbonne Univ.) ;des sciences moléculaires d'Orsay (ISMO, CNRS/Univ. Paris-Saclay) ;- Institut lumière matière (ILM, CNRS/Univ. de Lyon 1).[1]of aof Attosecond Pulses from High Harmonic Generation, P. M. Paul, E. S. Toma, P. Breger, G. Mullot, F. Augé, Ph. Balcou, H. G. Muller et P. Agostini,292, 1689 (2001).DOI: 10.1126/science.1059413 [2] Attosecond dynamics through a Fano resonance: monitoring the birth of a photoelectron, V. Gruson, L. Barreau, À. Jiménez-Galan, F. Risoud, J. Caillat, A. Maquet, B., F. Lepetit, J-F. Hergott, T. Ruchon, L. Argenti, R. Taïeb, F. Martin et P. Salières, Science 354, 734 (2016).DOI: 10.1126/science.aah5188 [3] Anisotropic dynamics of two-photon ionization: An attosecond movie of photoemission, A. Autuori, D. Platzer, M. Lejman, G. Gallician, L. Maëder, A. Covolo, L. Bosse, M. Dalui, D. Bresteau, J.-F. Hergott, O. Tcherbakoff, H.J.B. Marroux, V. Loriot, F. Lépine, L., R. Taïeb, J. Caillat et P. Salières, Science Advances 8, 12 (2022).DOI: 10.1126/sciadv.abl7594