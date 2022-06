Piles à combustible: des défauts dans les électrodes peuvent se propager à d'autres composants

Références:

Pour en savoir plus:

Contacts:

La durée de vie des piles à combustible est le principal frein à leur déploiement à grande échelle, en particulier dans le milieu des transports. Des scientifiques ont montré que certains défauts localisés dans les électrodes pouvaient se propager jusqu'à la membrane de la. Publiés dans le, ces travaux reposent notamment sur des cellules ultrasophistiquées qui permettent de suivre finement l'état électrochimique des piles à, associées à des analyses fines desCapables de produire de l'à partir d'hydrogène et d'provenant de l'air, les piles à combustible sont des outils précieux pour la transition énergétique. Elles seraient idéalement utilisées dans des applications delourd, comme les trains et les, mais il faudrait pour cela que les systèmes commerciaux de piles à combustible présentent une durée ded'au moins 20 000, ce qui n'est pas encore le cas. L'amélioration de cepasse notamment par une meilleure compréhension des défauts qui peuvent apparaître dans les principaux éléments du coeur d'une pile à combustible, bien souvent constitués de matériaux fragiles et compliqués à mettre en forme. L'épaisseur de la membrane ionomère, qui sépare les électrodes etle rôle d'électrolyte, est ainsi inférieure à 20 µm, soit le cinquième de celle d'un cheveu, tandis que les électrodes prennent la forme de nanoparticules dedéposées sur des particules submicrométriques deDes chercheurs et chercheuses du Laboratoire énergies etthéorique et appliquée ( LEMTA , CNRS/Université de Lorraine), du Laboratoire d'électrochimie et de physicochimie des matériaux et des interfaces ( LEPMI , CNRS/Université Grenoble Alpes/Université Savoie Mont-Blanc) et du Laboratoire d'innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux ( LITEN , CEA/Université Grenoble Alpes) ont montré que des défauts présents dans la cellule d'une pile à combustible étaient capables de se propager au sein du dispositif, avec un impact préjudiciable à son bon fonctionnement. Les résultats sont publiés dans leCe phénomène a été observé grâce à l'utilisation des cellules segmentées et instrumentées du LEMTA. Avec les cellules classiques, on ne mesure que la, le courant et la nature des, et ce seulement à l'entrée et à la sortie du dispositif. Les cellules du LEMTA, un équipement rarissime même à l'échelle mondiale, offrent des mesures locales en de nombreux autres points et renseignent sur la majorité des paramètres électrochimiques, comme l'ou la capacité de l'hydrogène à traverser la membrane. Les équipes deont étudié l'impact de défauts, tels que l'absence locale de couche catalytique anodique, sur l'état dede la pile à combustible. Ces faiblesses facilitent le passage, à travers la membrane, d'oxygène, issu de l'air, et d'hydrogène., ils forment dud'hydrogène et des radicaux libres, des composés très réactifs qui dégradent significativement la membrane, qui laisse alorsdavantage de gaz et ainsi de suite.Les chercheurs et les chercheuses ont également montré que les défauts se propageaient principalement dans la direction de l'écoulement de l'hydrogène et, encas dans un premier, bien moins dans celle de l'air. Les scientifiques explorent à présent le détail des mécanismes de propagation des défauts, dans le cadre du PEPR Hydrogène Décarboné (Programmes et équipements prioritaires de recherche) afin de contribuer à l'amélioration de la durée de vie des piles à combustible.Salah Touhami, Marie Crouillere, Julia Mainka, Jérôme Dillet, Christine Nayoze-Coynel, Corine Bas, Laetitia Dubau, Assma El Kaddouri,Dubelley, Fabrice Micoud, Marian Chatenet, Yann Bultel, Olivier Lottin.520, 2022.- Olivier Lottin - Professeur de l', Laboratoire Energie et Mécanique Théorique et Appliquée (LEMTA, CNRS/Université de Lorraine) - olivier.lottin at univ-lorraine.frINSIS - insis.communication at cnrs.fr