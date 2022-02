Un matériau nanocomposite bio-inspiré pour les piles à combustible à hydrogène



[/i]

Des chercheurs de l'Irig décrivent le développement d'une anode à base moléculaire pour la réaction d'oxydation de l'hydrogène par l'intégration non covalente d'un catalyseur moléculaire Ni bioinspiré à lad'une couche degazeuse modifiée par des nanotubes de. Cetted'immobilisation leur permet d'obtenir des densités de courant de 0,4 A/cm2 s'approchant des 1 A/cm2 atteints par les électrodes classiques.Le développement de nouvelles technologies de l'repose entre autres sur des dispositifs tels que les piles àfaisant appel à des catalyseurs permettant de convertir l'en. Pour ce faire, une famille de catalyseurs moléculaires à base deoffre une alternative crédible aux métaux nobles utilisés dans les piles à hydrogène classiques. Ces catalyseurs moléculaires inspirés de la structure des sites actifs des hydrogénases surpassent les catalyseurs traditionnels à la fois en termes d'efficacité parmétallique et d'. Afin de collecter efficacement le courant produit lors de l'oxydation de l'hydrogène, ledoit être greffé sur un support conducteur. Or, la façon dont les catalyseurs interagissent avec leur support est mal comprise.Plusieurs équipes dede l'Irig développent différentes stratégies de greffage afin de maximiser les performances du dispositif final. Le support conducteur devra notamment offrir une grande porosité afin de permettre l'accès auhydrogène, ainsi qu'unde conduction pour transporter les ions. Du fait de ce, les nanotubes de carbone comptent parmi les supports les plus appropriés pour immobiliser les nouveaux catalyseurs. Or ces catalyseurs, de composition essentiellementet de structure à la fois mobile et flexible, ne peuvent pas être modifiés sans que leur capacité catalytique soit impactée. Par ailleurs, une fois intégrés dans la couche catalytique composite, ils échappent aux méthodes classiques de détection ou d'Un [i]consortium de 3 laboratoires de l'Irig et un laboratoire du CEA-Liten s'est penché sur cette structure élusive en croisant des techniques de caractérisation avancées fortement complémentaires. L'des résultats obtenus converge vers une image inédite de l'association dumoléculaire avec son support: une couverture homogène de toute la surface disponible duà laquelle se rajoute une distribution régulière et nanostructurée de petits agglomérats de catalyseurs.Sur la base de ces, des chercheurs de l'Irig, en collaboration avec l'Joliot, ont mis en place unfin de la concentration de surface en catalyseur. Ils ont également pu optimiser le niveau d'de la couche active, une caractéristique critique qui assure à la fois la diffusion des substrats gazeux et des produits ioniques. Grâce à ces améliorations, ils viennent d'obtenir des densités de courant de 0,4 A/cms'approchant des standards industrielsde 1 A/cmatteints par les électrodes classiques à base deL'intégration de cette nouvelle électrode dans des piles à hydrogène compactes sera le prochain défi.Lessont:- le laboratoire CBM de l'Irig () avec une équipe du CEA-Joliot pour la préparation des échantillons et les études électrochimiques,- le laboratoire Symmes de l'Irig () pour son expertise en caractérisation de surface et la diffusion des neutrons aux petits angles qui a permis d'observer à l'échelle nanométrique l'auto-assemblage catalyseur/nanotubes en présence de- la plate-forme de nanocaractérisation, le laboratoire MEM de l'Irig () avec le LCEA du Liten-DTNM () pour l'utilisation de laélectronique à transmission pour imager la couche catalytique sur des nanotubes de carbone individuels.Ces travaux s'inscrivent dans lePTCet Procédés BioPAC intitulé "Caractérisationmulti-échelle pour l'optimisation de matériaux bio-inspirés d'de PEMFC", et dans le projet FCH-JU CRESCENDO (GN 779366) "Critical Raw material ElectrocatalystS replaCement ENabling Designed pOst-2020 PEMFC".Ghedjatti A, Coutard N, Calvillo L, Granozzi G, Reuillard B, Artero V, Guetaz L, Lyonnard S, Okuno H and Chenevier P.How do Hoxidation molecular catalysts assemble onto carbon nanotube electrodes ? A crosstalk between electrochemical and multi-physical characterization techniques., 2021.Schild J, Reuillard B, Morozan A, Chenevier P, Gravel E, Doris E and Artero V.Approaching industrially relevant current densities for hydrogen oxidation with a bioinspired molecular catalytic material., 2021.