Les piles à combustible de fortes puissances ont enfin leur banc de test

Un banc de test de piles à combustible PEMFC de forte puissance vient d'être mis en service au Liten, institut de CEA Tech, pour caractériser des stacks jusqu'à 100 kW.Pour faire face à la demande croissante de ses partenaires industriels, le Liten vient de doter sa plate-forme de test de piles à(PAC) bassed'unnouveau banc adapté aux stacks decomprise entre 10 et 100 kW. Cet équipement vient compléter und'une trentaine de bancs dédiés à l', mais aussi à la caractérisation fine de piles à combustible, pour couvrir une plus large gamme de puissances.Mis en service cet été, ce banc assure la gestion de la fourniture enet est équipé d'une boucle de recirculation anodique visant à réinjecter, en entrée de pile, l'en excès. Il est également équipé d'un système de dissipation électrique par réinjection dans leet d'une boucle de refroidissement afin d'absorber l'produite par la pile. Enfin, ce nouvel équipement permet de réaliser le conditionnement et la caractérisation électrochimique des piles (courbes deet mesures d'par exemple) dans le but de suivre l'des différentes cellules du stack, leuret leur dégradation.Le nouveau banc, qui a été testé avec succès sur des stacks de puissance allant jusqu'à 30 kW, permettra prochainement aux partenaires industriels du laboratoire de valider leurs briques technologiques jusqu'à100 kW destinées au marché de la mobilité verte. Cet équipement, financé par le support de la Région AuvergneAlpes, est unique en France et sera accessible aux industriels de tous secteurs pour activer et caractériser leurs piles de 10 à 100 kW.