Mach 16: des surprises physiques découvertes dans les vols hypersoniques 🚀

Jonction conique d'un champ d'écoulement simulé.

A, B et C indiquent l'emplacement du choc conique, de la ligne de séparation ondulée et de la discontinuité de la forme circulaire.

Crédit: Grainger College of Engineering de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign

Qu'est-ce que la méthode Monte Carlo directe en dynamique des fluides ?

Les simulations 3D révèlent des instabilités inattendues dans les flux hypersoniques. Ces découvertes pourraient transformer la conception des véhicules ultra-rapides.Des chercheurs de l'Université de l'Illinois ont utilisé des supercalculateurs pour modéliser des flux à Mach 16 autour de cônes. Leurs simulations ont mis en évidence desdans les couches de, un phénomène jamais observé auparavant. Cette avancée souligne l'importance des modèles tridimensionnels pour comprendre les interactions à hauteL'équipe a bénéficié de l'accès à Frontera, un supercalculateur de classe mondiale, et d'un logiciel spécialisé développé par d'anciens étudiants. Ces outils ont permis de capturer des détails invisibles dans les études en 2D ou les expériences physiques. Les résultats montrent que les flux ne sont pas uniformes autour des cônes, contrairement aux attentes.Les simulations ont révélé des instabilités près de la pointe des cônes, où l'air devient plus visqueux. Ces perturbations pourraient affecter la performance et la sécurité des véhicules hypersoniques. Les chercheurs ont également noté que ces phénomènes n'apparaissent pas à des vitesses inférieures, comme Mach 6.La méthode de simulation Monte Carlo directe a été cruciale pour cette étude. Elle permet de suivre chaque molécule d'air et de modéliser précisément les chocs. Cette approche, bien que coûteuse en ressources, offre une précision inégalée pour comprendre les flux à haute vitesse.Les chercheurs ont dû développer un second programme pour valider leurs observations. Ce travail a confirmé la présence de ruptures dans le flux, organisées en deux grands blocs. Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives pour la conception des véhicules hypersoniques.Cette étude, publiée dans, marque une étape importante dans la compréhension des flux hypersoniques. Elle démontre l'importance des simulations 3D pour explorer des phénomènes invisibles autrement. Les futures recherches pourraient s'appuyer sur ces résultats pour améliorer les designs aérodynamiques.La méthode Monte Carlo directe est une approche statistique pour modéliser les flux de fluides. Elle simule le comportement individuel de chaque molécule dans un gaz.Contrairement aux méthodes déterministes, elle introduit une part de hasard dans les collisions entre particules. Cela permet une représentation plus réaliste des phénomènes à l'échelle moléculaire.Cette technique est particulièrement utile pour les flux à haute altitude ou à grande vitesse, où les interactions moléculaires deviennent dominantes. Elle exige cependant des ressources computationnelles (de calculs) importantes.Son application dans les études hypersoniques a permis de découvrir des instabilités précédemment inconnues, ouvrant de nouvelles voies de recherche.