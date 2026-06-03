🔭 Une planète géante aujourd'hui disparue aurait sauvé les lunes de Jupiter et Uranus

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Illustration d'Uranus et de ses cinq plus grandes lunes. Dans une autre réalité, Uranus n'aurait aucune lune.

Crédit: NASA/Johns Hopkins APL/Mike Yakovlev

Des simulations informatiques ont permis de reconstituer 122 scénarios possibles de l'évolution du Système solaire, il y a 3 à 4 milliards d'années. Les chercheurs ont examiné comment les orbites des planètes géantes ont bougé, et surtout comment ces changements ont affecté les lunes de Jupiter et d'Uranus. Ces lunes sont en effet de véritables archives de l'histoire du, car elles sont restées relativement stablesde leurs planètes.Dans moins de 15% des simulations, les lunes de Jupiter ont survécu à l'époque des migrations planétaires. Pour celles d'Uranus, le taux chute à 9%. Pire encore, les scénarios favorables aux unes étaient souvent défavorables aux autres. La probabilité que les deux systèmes de lunes survivent ensemble n'atteint que 1%. Pourtant, elles sont bien là aujourd'hui, ce qui indique un événement rare.Les chercheurs ont identifié deux scénarios où les lunes des deux planètes survivent. Ces deux scénarios incluent une planète supplémentaire au début: un cinquième géant de glace. Ceaujourd'hui disparu aurait modifié les migrations des autres planètes juste assez pour éviter des perturbations trop violentes. Jupiter aurait croisé ce géant de glace à environ 7 millions de, assez pour troubler ses lunes, mais pas pour les anéantir.Ce géant de glace, aujourd'hui expulsé du Système solaire, erre probablement quelque part dans l'espace interstellaire. Sa présence initiale a changé le cours des événements, rendant la période de migration plus courte et moins brutale pour Uranus. Celle-ci a subi au moins deux grands bouleversements: un impact qui l'a couchée sur le côté, puis la migration des géantes. Pourtant, ses lunes ont tenu bon, malgré quelques collisions.Bien sûr, ces simulations ne sont pas parfaites. Les chercheurs rappellent qu'elles comportent une part de hasard, et qu'aucune ne reproduit exactement ce qui s'est passé. Mais elles offrent une vision générale solide: la présence d'un autre monde, aujourd'hui perdu, a probablement sauvé les lunes que nous observons aujourd'hui.