Références

Les porteurs de charges fractionnaires font du bruit avec les photons !

charge élémentaire (La charge élémentaire est, en physique, la charge électrique d'un proton ou, de façon équivalente, l'opposé de la charge électrique d'un électron. Elle est notée e.)

électron (L'électron est une particule élémentaire de la famille des leptons, et possèdant une charge électrique élémentaire de signe négatif. C'est un des composants de l'atome.)

photons (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux particules chargées électriquement interagissent, cette interaction se traduit d'un point...)

exploration (L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir quelque chose d'inconnu.)

particule élémentaire (On appelle particules élémentaires les constituants fondamentaux de l'univers décrits par le modèle standard de la physique des particules. Ces particules subatomiques sont dites...)

charge électrique (La charge électrique est une propriété fondamentale de la matière qui respecte le principe de conservation.)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux magnétique) est une grandeur caractérisée par la donnée...)

fondamentale (En musique, le mot fondamentale peut renvoyer à plusieurs sens.)

effet Hall (L'effet Hall classique a été découvert en 1879 par Edwin Herbert Hall : un courant électrique traversant un matériau baignant dans un champ magnétique...)

bruit (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son. C'est-à-dire vibration de l'air pouvant donner lieu à la création d'une sensation auditive.)

courant électrique (Un courant électrique est un déplacement d'ensemble de porteurs de charge électrique, généralement des électrons, au sein d'un matériau...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie...)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non pécuniaire pour être transporté.)

pluie (La pluie désigne généralement une précipitation d'eau à l'état liquide tombant de nuages vers le sol. Il s'agit d'un hydrométéore météorologique qui fait partie du cycle de l'eau. La...)

interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface désigne ainsi ce que chaque élément a besoin de connaître de l’autre...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

tension (La tension est une force d'extension.)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

fermion (Il existe deux grandes classes de particules élémentaires: les fermions et les bosons. Les fermions sont les particules à spin demi-entier (c'est-à-dire multiple de 1/2): l'électron, le muon, le neutrino et...)

boson (Les bosons représentent une classe de particules qui possèdent des propriétés de symétrie particulières lors de l'échange de particules : un système de particules identiques se comportant comme des...)

statistique (La statistique est à la fois une science formelle, une méthode et une technique. Elle comprend la collecte, l'analyse, l'interprétation de données ainsi que la présentation de ces...)

Références

Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir...)

Des chercheurs du CEA-Iramis ont conçu une nouvelle méthode expérimentale utilisant des photons micro-ondes, qui apporte une preuve supplémentaire de l'existence d'échanges de charges électriques, égales au tiers ou au cinquième de lade l'. Au-delà de cette confirmation, leur expérience montre que ces porteurs de charges fractionnaires (ou "anyons") interagissent avec lesmicro-ondes et peuvent donc être manipulés. Cette découverte ouvre la voie à l'de leurs propriétés quantiques et statistiques.L'électron est unequi porte une, elle aussi, élémentaire et donc a priori insécable.Pourtant, en 1997, l'équipe de l'Iramis mettait en évidence pour la première fois l'existence de charges électriques fractionnaires dans un conducteur bidimensionnel soumis à unintense. Ce résultat faisait suite à la découverte, en 1980, de l'quantique fractionnaire. Les porteurs de ces charges fractionnaires ont alors été appelés "anyons" car ils semblent ne se comporter ni comme des fermions (électrons), ni comme des bosons (photons): any-ons !Comment les chercheurs de l'Iramis ont-ils procédé ? Ils ont analysé le "" (ou les fluctuations) d'un très faible. En effet, pour un courant fort, le bruit est proportionnel à l'intensité du courant mais pour un très faible courant à très basse, il en va autrement. Les charges sont transportées individuellement et le bruit recèle des informations comme la granularité de la. Comme si écouter lanous disait quelque chose sur la taille des gouttes...Plus concrètement, ils ont étudié les électrons confinés à l'entre deux couches semi-conductrices (GaAs et AlGaAs), soumis à unvoisin de dix teslas et refroidis à 20 millikelvins. Ils ont conçu un circuit permettant aux charges électriques de s'écouler une par une et ont enregistré leurs passages au fil du. Ils ont analysé les fluctuations observées et en ont déduit la valeur des charges transportées: e/3.Aujourd'hui, l'équipe montre qu'il est possible de manipuler les anyons avec des photons. Pour cela, elle a réitéré la même expérience, en superposant un champ micro-ondes à lacontinue appliquée au circuit. Ces photons micro-ondes induisent un bruit supplémentaire au-delà d'une tension électrique dont la valeur est reliée très simplement à la charge fractionnaire transportée. Non seulement cette expérience confirme et renforce les résultats publiés en 1997 par l'de la fraction e/5 mais elle démontre surtout la capacité des anyons à absorber ou émettre des photons micro-ondes.La découverte de cettea plusieurs implications. Il devient possible de produire des anyons à la demande et de les manipuler, ce qui ouvre la voie à une explorationà fait inédite de leurs propriétés. Ni, ni: à quelleces particules obéissent-elles ? Il doit maintenant être possible de répondre à cette question très fondamentale.