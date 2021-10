Pourquoi certains astéroïdes sont si peu poussiéreux



Sur cette image prise en mars 2019, la sonde OSIRIS-Rex a révélé une abondance de blocs rocheux à la surface de l' astéroïde (Un astéroïde est un objet céleste dont les dimensions varient de quelques dizaines...)

© NASA/Goddard Space Flight Center/University of Arizona

Une surprise attendait la sonde OSIRIS-REx de la Nasa à l'approche de l'astéroïde Bennu sur lequel elle allait récolter des échantillons en octobre 2020.La surface de ce corps céleste n'était pas recouverte, comme le pensaient les astronomes, d'une couche de poussière fine appelée régolithe. Cette poussière, qui recouvre laet certains astéroïdes, se forme lorsque des chocs thermiques et l'impact des météorites fragmentent les roches en surface. Or, la surface de Bennu était composée essentiellement de rochers nus d'assez grande taille.Une équipe internationale menée par des chercheurs de l'd'Arizona et duvient de résoudre l'énigme. Grâce à une méthode d'(machine learning), elle a montré que la porosité des roches de Bennu explique l'absence de régolithe. En effet, lorsqu'elles reçoivent l'impact d'un, ces roches poreuses se déforment sans éclater comme le font les roches dures. Ces résultats ont été confirmés par lesde lajaponaise Hayabusa-2, qui, à la surface de l'astéroïde Ryugu, n'a trouvé que très peu de régolithe.Ces travaux, publiés dansle 6 octobre 2021, permettent de mieux comprendre l'évolution des astéroïdes, considérés comme des archives des toutes premières étapes du. Ils aideront en outre à la préparation des prochaines missions spatiales chargées de ramener des échantillons surFine-regolith production on asteroids controlled by rock porosity,S. Cambioni, M. Delbo, G. Poggiali, C. Avdellidou, A.J. Ryan, J.D.P. Deshapriya, E. Asphaug, R.-L. Ballouz, M.A. Barucci, C.A. Bennett, W.F. Bottke, J.R. Brucato, K.N. Burke, E. Cloutis, D.N. DellaGiustina, J.P. Emery, B. Rozitis, K.J. Walsh et D.S. Lauretta.6 octobre 2021.DOI: 10.1038/s41586-021-03816-5