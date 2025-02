Découverte majeure: Un très grand nombre d'éléments constitutifs de la vie... sur un astéroïde 🪐

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Cette image, prise par la sonde Osiris-Rex de la NASA en décembre 2018, montre l'astéroïde Bennu.

Les ingrédients de la vie dans l'espace

Un passé aquatique révélé

Une fenêtre sur le Système solaire primitif

Des questions encore sans réponse

Pour aller plus loin: qu'est-ce qu'une base nucléique ?

Les échantillons de l'astéroïde Bennu, rapportés par la mission OSIRIS-REx, révèlent des molécules clés pour la vie. Ces découvertes éclairent les processus chimiques qui auraient pu ensemencer la Terre il y a des milliards d'années.Les analyses menées sur les échantillons de Bennu montrent une diversité impressionnante de composés organiques et minéraux. Ces éléments, essentiels à la vie, suggèrent que les conditions propices à son émergence étaient répandues dans le Système solaire primitif.Les scientifiques ont identifié 14 des 20 acides aminés utilisés par la vie terrestre, ainsi que les cinq bases nucléiques constitutives de l'ADN et de l'ARN. Ces molécules, bien que non vivantes, indiquent que les briques de la vie peuvent se former dans l'espace.La présence d'ammoniac et de minéraux salins, comme l'halite, renforce l'idée d'unriche en réactions chimiques. Ces conditions auraient permis la formation de molécules complexes, essentielles à l'apparition de la vie.Les échantillons contiennent des minéraux formés par l'd'eau salée, comme leet la sylvite. Ces découvertes suggèrent que le corps parent de Bennu abritait des poches d'eauil y a des milliards d'années.Ces saumures, similaires à celles observées sur des lacs asséchés terrestres, auraient pu servir de "bouillon" chimique. Elles offrent un aperçu des environnements où les molécules organiques ont pu interagir et se complexifier.Bennu, un astéroïde de type B, est considéré comme une relique du Système solaire primitif. Ses échantillons, préservés de toute contamination terrestre, permettent d'étudier desintacts datant de plus de 4,5 milliards d'années.Ces analyses confirment que les astéroïdes ont pu jouer un rôle clé dans l'apport d'eau et de molécules organiques sur la Terre primitive. Elles ouvrent aussi des perspectives pour la recherche de vie sur d'autres corps célestes, comme Encelade ou Cérès.Les échantillons de Bennu contiennent des acides aminés, mais ils sont présents sous deux formes distinctes, dites "gauche" et "droite". Sur Terre, la vie utilise presque exclusivement des acides aminés "gauches". Cette différence soulève une question majeure: pourquoi la vie terrestre a-t-elle privilégié une seule forme ?La découverte d'un mélange égal des deux formes sur Bennu suggère que les acides aminés étaient initialement équilibrés dans l'espace. Les mécanismes qui ont conduit à la prédominance des formes "gauches" sur Terre restent mal compris. Cette énigme ouvre de nouvelles pistes pour explorer les origines de la vie et ses possibles variations ailleurs dans l'Univers.Les bases nucléiques sont des molécules essentielles à la structure de l'ADN et de l'ARN, les supports de l'information. Elles jouent un rôle clé dans le stockage et la transmission des instructions nécessaires au fonctionnement des organismes vivants.Il existe quatre bases nucléiques principales: l'adénine, la thymine, la, la, avec en plus l'. Ces molécules s'assemblent en paires pour former les "barreaux" de l'échelle de l'ADN ou de l'ARN, permettant la réplication et l'expression des gènes.Les échantillons de Bennu contiennent les cinq bases nucléiques, confirmant que ces éléments fondamentaux de la vie existent dans l'espace. Cette découverte suggère que les astéroïdes ont pu apporter ces molécules sur Terre il y a des milliards d'années.La présence de bases nucléiques sur Bennu ouvre des perspectives pour comprendre comment les premières formes de vie ont pu émerger. Elle renforce aussi l'idée que les ingrédients de la vie sont répandus dans l'Univers.