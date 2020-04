Premières photographies couleur: l'origine des couleurs enfin comprise

Edmond Becquerel, Spectres solaires, 1848, images photochromatiques, musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône.

Une palette de couleurs sur une plaque argentée: voici à quoi ressemble la première photographie couleur de l'histoire, prise par le physicien français Edmond Becquerel, en 1848. Rapidement abandonné, son procédé avant tout empirique n'avait jamais été expliqué. Une équipe du Centre desur la conservation (CNRS/Muséum national d'Histoire naturelle/Ministère de la Culture) vient de le percer au, en collaboration avec leet le Laboratoire dedes solides (CNRS/Université Paris-Saclay). Les couleurs obtenues par Edmond Becquerel seraient dues à la présence de nanoparticules d'métallique, d'après leur étude publiée le 30 mars 2020 dans la revueEn 1848, aud', Edmond Becquerel réussit à produire une photographie du spectre solaire en couleurs. Ces photographies, qu'il dénomme "images photochromatiques", sont considérées comme les premières photographiesde l'histoire. Rares sont celles qui nous sont parvenues parce qu'elles sont fragiles à laet que, de surcroît, très peu furent produites. Il faudra attendre l'introduction d'autres procédés pour rendre la photographie couleur populaire.Pendant plus de 170 ans, la nature de ces couleurs a été l'de débats dans la communauté, sans que l'on n'ait jamais tranché la question. C'est désormais chose faite grâce à une équipe du Centre de recherche sur la conservation (CNRS/MNHN/Ministère de la Culture) en collaboration avec le synchrotron SOLEIL et le Laboratoire de physique des solides (CNRS/Université Paris-Saclay). Après avoir reproduit le procédé d'Edmond Becquerel pour réaliser des échantillons de différentes couleurs, l'équipe a d'abord réexaminé les hypothèses du XIXeà la lumière des outils du XXIe. Si les couleurs étaient dues à des pigments formés lors de la réaction avec la lumière, on aurait dû constater des variations de composition chimique d'une couleur à l'autre, ce qu'aucune méthode de spectroscopie n'a mis en évidence. Si elles résultaient d'interférences, comme les teintes de certains papillons, lacolorée aurait dû présenter des microstructures régulières, d'une taille proche de lad'de la couleur en question. Or, aucune structure périodique n'a été observée au microscope électronique.En revanche, l'examen des plaques colorées a révélé des nanoparticules d'argent métallique dans la matrice faite de grains de chlorure d'argent et les distributions de tailles et de localisations de ces nanoparticules varient selon la couleur. Les scientifiques supposent que selon la couleur de la lumière (et donc son énergie), les nanoparticules présentes dans la plaque sensibilisée se réorganisent: certaines se fragmentent, d'autres coalescent. La nouvelle configuration confère aula faculté d'absorber toutes les couleurs de la lumière, à l'exception de celle qui lui a donné naissance: c'est donc cette couleur qui est perçue. Les propriétés des nanoparticules en lien avec les couleurs induites correspondent à un phénomène connu chez les physiciens sous le nom de plasmons de surface, des vibrations d'électrons (ici, ceux des nanoparticules d'argent métallique) qui se propagent dans le matériau. Les énergies de ces vibrations ont d'ailleurs pu être mesurées avec undans un microscope électronique, confirmant l'hypothèse de l'équipe.Spectroscopies and electron microscopies unravel the origin of the first colour photographs,Victor de Seauve, Marie-Angélique Languille, Mathieu Kociak, Stéphanie Belin, James Ablett, Christine Andraud, Odile Stéphan, Jean-Pascal Rueff, Emiliano Fonda, Bertrand Lavédrine., en early view le 30 mars 2020.DOI: 10.1002/anie.20200124 Aussi accessible sur Arxiv Replication and study of the colouration of Edmond Becquerel's photochromatic images,Victor de Seauve, Marie-Angélique Languille, Saskia Vanpeene, Christine Andraud, Chantal Garnier, Bertrand Lavédrine,2020 (sous presse).Publication Arxiv