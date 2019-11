Les premiers solides du système solaire créés en moins d'une semaine

En savoir plus:

Une équipe de chercheurs du Centre de recherches pétrographiques et géochimiques (CRPG/CNRS/Université de Lorraine), de l'Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie (IMPMC/CNRS/MNHN) et de l'Institut de physique du globe de(IPGP/Université de Paris/CNRS) révèle dans une étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences que les premiers solides duse sont formés probablement en moins de sixLes météorites primitives, ou chondrites, sont des témoins des premiers millions d'années de notre Système solaire, lorsque le jeuneétait environné d'undeet de poussière, le. Les chondrites sont les débris des astéroïdes qui se sont échappés lors de la formation des planètes telluriques. On trouve en leur sein les plus anciens solides du Système solaire, les inclusions réfractaires, des objets de taille millimétrique et de forme irrégulière. Elles sont appelées ainsi car, selon les modèles thermodynamiques, elles vont se former à très hautes températures (> 1300°C) lors du refroidissement du disque protoplanétaire. Leur âge détermine celui de notre Soleil, soit 4.567 milliards d'années.Lededes inclusions réfractaires n'était en revanche pas connu précisément jusqu'à aujourd'hui. Les datations basées sur des isotopes radioactifs (uranium 235,238,26) suggérait une durée de formation limitée de quelques centaines de milliers d'années. Cette durée pouvait accréditer l'idée d'une condensation trèslors du refroidissement du disque protoplanétaire mais ne donnait pas réellement d'information sur la durée de formation d'un solide individuel. En outre, pour la plupart des inclusions réfractaires, l'information était brouillée par des épisodes deultérieurs, rendant impossible la détermination des durées de condensation des premiers solides du Système solaire.Cette nouvelle étude se focalise sur des condensats peu étudiés, les agrégats amiboïdes à olivine (AOA pour l'anglais Amoeboid Olivine Aggregates). Ces témoins de la condensation de l'olivine, le minéral le plus abondant des chondrites, ont largement échappé aux processus de fusion subis par les autres inclusions réfractaires. La détermination de leur composition isotopique engrâce à laionique du CRPG à Nancy montre des enrichissements en isotopes légers jusqu'à 5 ‰/u. Un tel fractionnement isotopique n'est possible que lorsque le temps de refroidissement des AOAs est plus court que le temps de condensation: une durée estimée entre une journée et une semaine. Les AOAs, et probablement les autres inclusions réfractaires, se sont donc condensés chacun extrêmement rapidement en seulement quelques jours.Cette durée est très courte par rapport au temps de refroidissement global du disque protoplanétaire (quelques centaines de milliers, voire millions d'années), mais aussi compte tenu des temps dede solides individuels des régions chaudes aux régions froides du disque. Il faut donc envisager des augmentations et diminutions localisées de, comme certains modèles dedu disque le suggèrent. Laprimordiale du disque protoplanétaire aurait ainsi connu des cycles d'évaporation/recondensation, d'où auraient émergé les condensats, qui auraient rapidement formé des agrégats, incorporés en quelques millions d'années dans des astéroïdes. Ainsi, il y a 4.567 milliards d'années, les plus anciens solides du système solaire se sont formés presque instantanément.Y. Marrocchia, J. Villeneuvea, E. Jacquetb, M. Pirallaa & M. Chaussidon, Rapid condensation of the first Solar System solids, Proceedings of the National Academy of Sciences, Nov. 2019 , 116 (47) 23461-23466, doi: 10.1073/pnas.1912479116