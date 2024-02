Programmer la lumière: une avancée considérable vers les technologies quantiques

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Lumière traversant une fibre optique posée sur un circuit électronique

Crédit: Université Heriot-Watt

L'Université Heriot-Watt d'Édimbourg est au cœur d'une avancée scientifique majeure. Les chercheurs de cette institution ont mis au point une nouvelle méthode pour créer des circuits optiques. Ces composants sont essentiels pour le développement de technologies futures, notamment les réseaux deinviolables et les ordinateurs quantiques ultra-rapides.Comprendre l'importance de cette découverte nécessite de saisir le rôle central des circuits optiques dans l'informatique moderne. À la différence des circuits traditionnels qui utilisent l', les circuits optiques se basent sur lapour transmettre et traiter les informations. Cette approche est considérée comme une évolution cruciale dans le domaine des technologies informatiques.Néanmoins, la complexité grandissante de ces circuits optiques présente des défis en termes de fabrication et de, impactant ainsi leur efficacité. C'est ici qu'intervient ladu Professeur Mehul Malik et de son équipe. Ils ont exploré une nouvelle voie pour concevoir ces circuits, en exploitant un phénomène naturel dede la lumière au sein des fibres optiques. Ces dernières, plus fines qu'un cheveu, sont couramment utilisées dans le monde entier pour acheminerdans nos foyers et lieux de travail.En maîtrisant la manière dont la lumière se disperse à l'intérieur de ces fibres, les chercheurs ont réussi à programmer avec précision des circuits optiques. Cette découverte, publiée dans le journal, ouvre la voie à des applications considérables dans le domaine des technologies quantiques.Les circuits optiques jouent un rôle crucial dans le développement de ces technologies, opérant à l'échelle des atomes et des(particules de lumière). Parmi les applications futures envisagées, citons les ordinateurs quantiques, offrant unede traitement phénoménale, et les réseaux de communication quantique, réputés pour leur inviolabilité.L'une des contributions majeures de cette recherche est la manipulation de l'enchevêtrement quantique, un phénomène où des particules quantiques comme les photons restent interconnectées, même à grande distance. Ce phénomène est essentiel dans de nombreuses applications quantiques, comme la correction d'erreurs dans les ordinateurs quantiques et les cryptages de communication les plus sécurisés.Cette recherche a été menée en collaboration avec des institutions académiques de renom telles que l'Université de Lund en Suède, l'Sapienza de Rome en Italie et l'Université de Twente aux Pays-Bas.