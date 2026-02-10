☀️ Une puissante éruption solaire de classe X perturbe les communications en Europe et Afrique

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Une éruption solaire impulsive de classe X4.2 a provoqué des blackouts radio en Afrique et en Europe alors qu'une grande tache solaire reste active.

Crédit: À gauche: Mark Johnston, À droite: NASA SDO

Comment classer les éruptions solaires

Pourquoi les taches solaires sont-elles sombres?

Il y a quelques jours, l'Europe et l'Afrique ont été touchées par des perturbations radio inattendues, surprenant les opérateurs de communications. L'origine de ces interruptions brèves mais intenses se trouve dans le ciel: notre étoile.L'activité solaire connaît en effet actuellement un pic remarquable, avec la survenue d'une éruption de puissance exceptionnelle. Ce phénomène illustre ladu Soleil, où des régions particulières à sa surface peuvent libérer d'énormes quantités d'L'éruption en question, classée X4.2, provient d'une zone appelée tache solaire AR4366. Depuis son apparition, cette région a produit plusieurs éruptions similaires, montrant un comportement erratique.Ces éruptions de classe X, qui sont les plus fortes, peuvent affecter les communications sur Terre. Elles surviennent lorsque des champs magnétiques intenses à la surface du Soleil se reconnectent, libérant de l'énergie sous forme de rayonnement. Heureusement, cet événement n'a pas été accompagné d'une éjection de masse coronale significative.La tache solaire responsable est immense, mesurant environ quinze fois la largeur de la Terre. Sa taille permet de l'observer depuis notre planète avec des lunettes d'éclipse solaire, offrant une vue directe sur sa structure. Des astronomes amateurs ont ainsi pu capturer des images détaillées.Malgré la puissance des éruptions, les effets sur Terre restent limités pour le moment. Les scientifiques surveillent de près cette région, car elle pourrait encore évoluer. Des perturbations mineures du champ magnétique terrestre sont possibles, mais rien de majeur n'est attendu dans l'immédiat.Les éruptions solaires sont catégorisées en classes basées sur leur puissance, allant de A à X. La classe A représente les plus faibles, presque imperceptibles, tandis que les classes B, C et M indiquent une intensité croissante. Chaque classe est divisée en sous-niveaux numérotés, par exemple M1 ou X2, pour affiner la mesure.La classe X est la plus énergétique, avec des valeurs qui peuvent dépasser X10 lors d'événements extrêmes. Ces éruptions libèrent des rayonnements qui voyagent à la vitesse de la lumière, atteignant la Terre en quelques minutes. Elles peuvent ioniser l'atmosphère supérieure, perturbant les signaux radio et les communications.La classification aide les scientifiques à évaluer les risques pour les satellites et les réseaux électriques. Elle repose sur l'observation des rayonnements X et ultraviolets émis par le Soleil. Des instruments spatiaux comme ceux de la NASA fournissent desen temps réel pour ces analyses.Les taches solaires apparaissent comme des zones sombres à la surface du Soleil parce qu'elles sont légèrement plus froides que leur environnement. La température y est d'environ 3500 degrés Celsius, contre 5500 degrés pour les régions avoisinantes. Cette différence les rend moins lumineuses, créant un contraste visible.Ces structures se forment lorsque des champs magnétiques intenses émergent de l'intérieur du Soleil, inhibant la convection de la chaleur. Le plasma chaud a du mal à remonter à la surface, ce qui abaisse localement la température. Les taches peuvent persister pendant des jours ou des semaines, évoluant en taille et en forme.Observer les taches solaires est accessible avec un équipement simple, comme des filtres solaires ou des lunettes d'éclipse. Elles offrent un moyen direct d'étudier l'activité magnétique de notre étoile. Les astronomes suivent leur développement pour prédire les éruptions et autres phénomènes.