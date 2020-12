Quand un électron plongé dans la mer de fermi refait surface

université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

Gênes (Gênes (Genova en italien, Zena en ligurien) est une ville italienne, capitale de la Ligurie,...)

électron (L'électron est une particule élémentaire de la famille des leptons, et possèdant une charge...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux...)

effet Hall (L'effet Hall classique a été découvert en 1879 par Edwin Herbert Hall : un courant...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection...)

trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et...)

échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

courant électrique (Un courant électrique est un déplacement d'ensemble de porteurs de charge...)

orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...)

fibres (Une fibre est une formation élémentaire, végétale ou animale, d'aspect filamenteux, se...)



- A gauche: dans un conducteur bidimensionnel parfait les électrons de conduction se déplacent librement selon leur vecteur d' onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation...)

- Au centre: Dans une vision classique, l'application d'un champ magnétique dévie les électrons de leur trajectoire, qui devient circulaire lorsque le champ est très intense. Le conducteur devient alors isolant (Un isolant est un matériau qui permet d'empêcher les échanges d'énergie entre deux systèmes....)

- A droite, le calcul quantique montre que des canaux de bords électroniques se forment en bord d'échantillon, où le courant ne peut circuler que dans un seul sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but...)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement...)

superposition (En mécanique quantique, le principe de superposition stipule qu'un même état quantique peut...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et...)

état quantique (En mécanique quantique, l'état d'un système décrit tous les aspects du système physique. Il...)

fur (Fur est une petite île danoise dans le Limfjord. Fur compte environ 900 hab. . L'île...)

injection (Le mot injection peut avoir plusieurs significations :)



a) Micrographie électronique à balayage d'un circuit électronique bidimensionnel, fabriqué en C2N. La barre d'échelle a une longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus...) sens de circulation (Le sens de circulation est un point fondamental du réseau de transport. Ce choix influe...)

b) Schéma énergétique de l'expérience: les deux QD sont représentés par un unique état résonant aux énergies E1(VP1) et E2(VP2). Les charges émises sont représentées par la courbe (En géométrie, le mot courbe, ou ligne courbe désigne certains sous-ensembles du...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes...)

instant (L'instant désigne le plus petit élément constitutif du temps. L'instant n'est pas...)



Distribution d'énergie mesurée dans le canal de bord après une longueur de propagation de 480 nm (a), et 750 nm (b). L'échelle de couleurs correspond au potentiel d'injection E1, depuis l'énergie d'équilibre (bleu), à l'énergie d'injection maximale (rouge). Les courbes sont décalées le long de l'axe y pour une meilleure visibilité. En a, un pic correspondant aux quasi-particules restant à leur énergie d'injection (donnée par les flèches verticales) est observé jusqu'à l'énergie d'injection maximale (170 µeV). En b, ce même pic disparaît rapidement dès que l'énergie d'injection est augmentée, mais réapparaît (voir encadré) pour les énergies d'injection de l'ordre de 100 µeV.

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

Référence:

quantum (En physique, un quantum (mot latin signifiant « combien » et qui s'écrit...)

Contact CEA:

Collaboration:

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Des chercheurs du SPEC, en collaboration avec des équipes du C2N et de l'de, ont observé la dissolution et la réapparition partielle d'uninjecté àfinie dans les canaux électroniques chiraux unidimensionnels, créés par l'application d'unintense le long des bords d'un système électronique bidimensionnel (en régime d'quantique).L'effet Hall quantique est un état particulier de lacondensée survenant à basse: lorsqu'unmagnétique intense est appliqué perpendiculairement au plan contenant und'électrons confiné en deux, l'des électrons adoptent unecirculaire. Sans propagation électronique à longue distance, la majeure partie du gaz d'électrons devient alors isolante. En bord d', unentier de canaux de bord unidimensionnels s'ouvrent, et len'est donc transporté que le long de ces canaux (voir figure).Ces canaux de bord forment ainsi des fils quantiques idéaux et indépendants, sans dissipation et chiraux du fait que la direction de propagation des électrons est fixée par l'du champ magnétique. Ces caractéristiques idéales ont incité durant ces dernières décennies à poursuivre les recherches enquantique électronique, avec comme objectif d'utiliser ces canaux de bord comme "optiques" pour les électrons. Il est ensuite possible de manipuler de manière quantiquement cohérente les charges uniques se propageant dans ces états de bords.Des expériences récentes montrent que les canaux de bordure ne sont pas totalement indépendants, mais sont en fait couplés par des interactions électrostatiques: les charges qui se déplacent dans un canal de bord sont sensibles à la présence de charges dans le canal adjacent. En conséquence, les états élémentaires décrivant naturellement le système ne correspondent pas à uneunique se propageant le long d'un canal de bord, mais plutôt à unecohérente d'états traduisant la propagation d'excitations collectives réparties entre les canaux de bord. Dans les expériences d'optique quantique électronique, ces interactions se manifestent par de la décohérence (perte dequantique) et une relaxation d'énergie:Ainsi, un électron émis dans un canal de bord dans unbien défini devrait subir une perte de cohérence quantique lorsqu'il se redistribue en excitations collectives partagées avec les autres canaux. De même son énergie initiale, bien définie au-dessus de l'énergie de Fermi (tous les niveaux électroniques du canal de bord d'énergie inférieure étant occupés), diminuera progressivement auet à mesure de la propagation de cet électron, et que des excitations de charge neutre et de faible énergie sont créées sur l'ensemble des canaux de bords.De façon surprenante, bien que de multiples expériences récentes utilisent l'de charges uniques émises à une énergie bien définie, cette relaxation n'a jamais été directement mise en évidence, et l'image ci-dessus n'a jamais été validée.Des chercheurs du groupe de nanoélectronique de SPEC , en collaboration avec le C2N (Palaiseau) et l'Université de Gênes , ont récemment réalisé une série d'expériences qui permettent de réaliser cette spectroscopie en utilisant des points quantiques (régions où les électrons sont fortement confinés dans toutes les directions par un ensemble de portes électrostatiques) comme filtres d'énergie électronique - Voir figure ci-dessous.Des charges individuelles sont émises au niveau d'unquantique à une énergie bien définie dans un des canaux de bord. Après propagation sur quelques centaines de nanomètres (de 480 nm à 3,4 microns), l'analyse en énergie des électrons au niveau du second point quantique permet de voir si les charges injectées ont préservé leur énergie d'origine, ou si elle s'est dissipée dans un ensemble d'excitations de faible énergie.Les résultats de l'expérience sont illustrés par la figure 2. C'est la premièrede la proportion de charges restant à leur énergie initiale après propagation dans un canal de bord. Elles apparaissent comme un pic distinct dans la fonction de distribution de l'énergie mesurée, comme le montre la figure 2a. Le pic diminue fortement avec l'augmentation de l'énergie d'injection et de la longueur de propagation, (480 ou 750 nm), ce qui indique un effet important de relaxation. Fait remarquable et inattendu, à undonné, le pic réapparaît (voir l'encart de la figure 2b), ce qui indique que les excitations collectives partagées entre les canaux de bordure interfèrent de manière constructive pour reconstruire partiellement l'excitation initiale.En comparant cesexpérimentales avec un modèle théorique développé à l'université de Gênes, une perte d'énergie supplémentaire a été mise en évidence. En plus de la relaxation énergétique provoquée par la présence de multiples canaux de bords, les charges sont également soumises à une forte dissipation d'énergie vers des degrés de liberté externes, dont les mécanismes détaillés restent à étudier.Ces résultats montrent que pour mettre en oeuvre, à partir de ces techniques, de futures applications d'optique quantique électronique pour un traitement quantique de l'information, il est nécessaire de maitriser les diverses sources de dissipation en énergie identifiées. Les résultats ici présentés permettent déjà de valider le cadre conceptuel dans lequel ces expériences ont été proposées, mais aussi de bien identifier leur prochain grand défi.Relaxation and revival of quasiparticles injected in an interactingHall liquid, François Parmentier et Patrice Roche , Groupe Nanoélectronique ( SPEC/GNE Service de Pysique de l'Etat Condensé (SPEC) , UMR 3680 CEA-CNRS, Université Paris-Saclay Dipartimento di Fisica , Università di Genova- Superconducting and other innovative materials and devices institute ( SPIN-CNR ), Genoa.