Quand les électrons jouent au ping pong dans des molécules

Des scientifiques du Laboratoire des multimatériaux et interfaces (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1) ont élaboré des matériaux moléculaires à base de métaux et de radicaux où des électrons sont mis en mouvement dans un jeu de ping-pong métal-radical rythmé par des variations dede -20°C. Ce va-et-vient provoque la commutation entre deux états magnétiques qui traduisent l'histoireduet lui confèrent ainsi unEn collaboration avec les Universités deet d'Hiroshima, ils ont montré qu'en appliquant une faible, ils pouvaient induire cette transition à température ambiante, rendant ces composés plus facilement utilisables pour des applications dans des dispositifs de mémoires ou des. Résultats à retrouver dans la revueLes scientifiques du Laboratoire des multimatériaux et interfaces (CNRS/UniversitéLyon 1) élaborent desmoléculaires magnétiques dans lesquels des métaux et des radicaux* se lient pour former des réseaux bidimensionnels de type nids d'abeilles.Certains de ces systèmes peuvent basculer entre deux états magnétiques par une simple variation de température. En refroidissant, on rapproche les métaux et les radicaux ce qui déclenche le passage d'électrons libres des métaux vers les radicaux. Lorsqu'on réchauffe le matériau, les électrons effectuent le trajetet on les retrouve sur les métaux. Sous l'effet du refroidissement ou réchauffage, on a donc un va-et-vient entre deux formes où les électrons libres à l'origine dusont distribués différemment, caractérisées par des valeurs de l'aimantation différentes (état magnétiques différents).Compte-tenu du va-et-vient entre ces deux états magnétiques, ces composés sont dits commutables et possèdent un effet: ils se souviennent de leur état et du chemin emprunté, refroidissement ou, lors de la commutation. Un effet actuellement observé pour des températures voisines de -20°C qu'il serait intéressant de pouvoir obtenir à température ambiante si l'on veut envisager l'insertion de ces matériaux dans des dispositifs à effet mémoire.Grâce à une collaboration avec les Universités de Montréal et d'Hiroshima, l'équipe de Lyon vient de montrer que la température de commutation des électrons entre les métaux et les radicaux libres pouvait être facilement modifiée par l'application d'une pression externe qui rapproche les métaux des radicaux. En appliquant une faible pression, ils ont réalisé le transfert d'électrons réversible à température ambiante, le matériau retrouvant ses propriétés magnétiques d'origine une fois décompressé.Ces résultats, parus dans la revue, montrent que l'on peut maintenant envisager l'insertion de ces composés dans des dispositifs de mémoire, des capteurs, des détecteurs ou encore des actionneurs.* Un(souvent appelélibre) est unechimique possédant un ou plusieurs électrons libre(s) (non appariés).Constance Lecourt, Yuuta Izumi, Kseniya Maryunina, Katsuya Inoue, Nicolas Bélanger-Desmarais, Christian Reber, Cédric Desroches & Dominique Luneau.Hypersensitive pressure-dependence of the conversion temperature of hysteretic valence tautomeric manganese-nitronyl nitroxide radical 2D-frameworks2021https://doi.org/10.1039/D0CC08144B.- Dominique Luneau -au Laboratoire des multimatériaux et interfaces (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1) - dominique.luneau at univ-lyon1.fr- Stéphanie Younès - Responsablededu- inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargéepour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Christophe Cartier dit- Chercheur à l'Institut parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour la communication scientifique de l'INC - inc.communication at cnrs.fr