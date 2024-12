Matériaux: plus de finesse pour plus de dureté ⚒️

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Le carbure de bore est un matériau combinant dureté, légèreté, résistance aux hautes températures mais qui supporte mal les chocs. Des scientifiques du CNRS ont développé une nouvelle méthode de synthèse de ce matériau sous forme de céramique à base de nanocristaux qui présente uneinégalée et une résistance aux chocs exceptionnelle.Des résultats qui trouvent des perspectives dans des domaines aussi variés que l'aérospatiale ou la protection balistique.Le carbure de bore (B₄C) sous forme de céramique, c'est-à-dire obtenu par un procédé de cuisson à haute, est bien connu pour sa légèreté, sa tenue aux températures extrêmes et ses remarquables propriétés mécaniques. C'est unde choix pour des applications en aérospatiale, outils de coupe ou encore protections balistiques.Cependant, son industrialisation à grande échelle est limitée par sa dureté. Bien qu'importante, elle ne dépasse pas la limite de la super-dureté (domaine du diamant, ducubique et d'autresà base de bore). Sa faible tenueface aux chocs pose également problème: suite à un fort impact, il s'amorphise (perd sa structure cristalline), ce qui conduit à une chute importante de ses performances mécaniques.Il est connu depuis longtemps que diminuer la taille des grains jusqu'à l'échelle nanométrique (5 à 50 nm) améliore leurs propriétés mécaniques. En effet, en diminuant la taille des grains, on augmente le nombre de joints de grain qui s'opposent à la propagation des dislocations apparaissant sous contrainte mécanique. D'où une augmentation de l'élasticité du matériau, un phénomène connu sous le nom d'effet Hall-Petch.Hélas, les grains nanométriques de carbure de bore disponibles étaient jusqu'à présent dix fois trop grands pour prétendre à un tel effet. Pour optimiser les propriétés mécaniques des céramiques à base de carbure de bore, il fallait donc d'abord parvenir à synthétiser ces nanocristaux de tailles inférieures à 50 nm. Il était ensuite indispensable de réussir à conserver leur taille lors de leur assemblage pour former des céramiques.Double défi relevé par un groupe de scientifiques de laboratoires parisiens, limougeaud et lyonnais.En évaporant à haute température le sodium contenu dans des nanocristaux de borocarbure de sodium, les scientifiques sont parvenus à les convertir en nanocristaux de carbure de bore présentant une distribution de taille étroite centrée à 10 nm. La densification de cette nanopoudre de carbure de bore pour former la céramique a ensuite été réalisée grâce à un dispositif original de frittage par "Spark Plasma Sintering" sous très hautes pressions, breveté par les auteurs.Le couplage des très hautes pressions (5 GPa) avec un chauffage ultra-rapide permet une densification rapide en limitant la croissance des grains. Les céramiques nanostructurées obtenues présentent une taille de grains inférieure à 20 nm. Cette spécificité qui impose un nombre important de joints de grain dans la structure confère au matériau une dureté fortement accrue (supérieure à la limite de la super-dureté de 40 GPa) et une résistance très élevée eux chocs.Ce nouveau carbure de bore nanostructuré super-dur décrit dans la revuepourrait trouver des applications dans des domaines où les performances mécaniques sont essentielles comme l'aérospatiale, les outils de coupe, les protections balistiques ou leTransforming Nanocrystals into Superhard Boron Carbide Nanostructures2024