Quand la masse du boson de Higgs permet à l'Univers d'exister...



Un physicien de l'IPhT et deux collaborateurs proposent un modèle théorique permettant d'expliquer la faiblesse de la masse du boson de Higgs et de la constante cosmologique - réputées incohérentes avec les connaissances actuelles en physique. Ce modèle devrait pouvoir être testé prochainement au Cern.Le modèle standard de la(MS) rend compte avec une excellente précision de très nombreux phénomènes. Cependant, il ne permet pas de comprendre deux grandeurs très fondamentales: laet laduLa première - homogène à unede l'espace - est reliée à l'expansion de l'et détermine donc sad'. En s'appuyant sur le modèle standard et sur des principes de symétries devenus des classiques de lamoderne, les théoriciens estiment que la constante cosmologique devrait être 10120 fois supérieure à la valeur déduite de mesures astrophysiques, ce qui reviendrait à faire entrer l'Univers entier dans unbeaucoup plus petit que celui d'un! De la même manière, ils estiment que la masse dude Higgs devrait être supérieure de plusieurs ordres de grandeur à celle mesurée à partir de collisions de protons au LHC (LargeCollider), au Cern.Ces valeurs minimalistes semblent toutes deux résulter de "réglages fins" très improbables. Comme si des, entièrement inconnues, et de très grandes"neutralisaient" les valeurs gigantesques issues de laJusqu'à présent, les scientifiques développent sans succès véritable:- des explications dites dynamiques, utilisant de nouvelles structures, particules ou symétries (comme la ""),- des interprétations, basées sur l'hypothèse de mondes parallèles (multivers).À noter que l'absence de découverte de "superparticules" au LHC aggrave laentre expérience et théorie pour la masse du Higgs.Trois théoriciens, dont un de l'IPhT, proposent une nouvelle explication, fondée sur une relation originale entre le boson de Higgs et la constante cosmologique. Ils identifient une nouvelle classe de mécanismes permettant de produire des réglages fins via la masse du Higgs. Seules certaines valeurs spécifiques de la masse du Higgs peuvent "sélectionner" des valeurs extrêmement basses de la constante cosmologique... et laisser à l'Univers assez de place pour exister. De plus, ce scénario conduit à de nouvelles possibilités de création deLe raisonnement des chercheurs est d'autant plus intéressant qu'il produit des prédictions vérifiables au LHC "haute" qui entrera prochainement en service. Des désintégrations rares de nouveaux bosons de Higgs (Atlas et CMS) pourraient permettre de trancher ou non en faveur de ce modèle. Affaire à suivre !