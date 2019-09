Quand la physique nucléaire et la chimie progressent main dans la main



(c) berkay

équation (En mathématiques, une équation est une égalité qui lie différentes quantités, généralement pour poser le problème de leur identité. Résoudre l'équation consiste à déterminer toutes les façons de donner à...)

fondamentale (En musique, le mot fondamentale peut renvoyer à plusieurs sens.)

mécanique quantique (Fille de l'ancienne théorie des quanta, la mécanique quantique constitue le pilier d'un ensemble de théories physiques qu'on regroupe sous l'appellation générale de...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

exponentielle (La fonction exponentielle est l'une des applications les plus importantes en analyse, ou plus généralement en mathématiques et dans ses domaines d'applications. Il existe plusieurs...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

équation de Schrödinger (L'équation de Schrödinger, conçue par le physicien autrichien Erwin Schrödinger en 1925, est une équation fondamentale en physique quantique non-relativiste. Elle décrit l'évolution dans...)

physicien (Un physicien est un scientifique qui étudie le champ de la physique, c'est-à-dire la science analysant les constituants fondamentaux de l'univers et les forces qui les relient. Le mot physicien dérive du grec, qui connaît...)

superfluide (La superfluidité est un état quantique de la matière qui a été découvert pour la première fois en 1937 par Pyotr Leonidovitch Kapitsa, simultanément avec,...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études...)

Références

Des théoriciens de la physique nucléaire de l'Irfu et des chimistes unissent leurs forces pour prédire avec précision les propriétés du noyau atomique et des molécules.Pour décrire ab initio des molécules ou des noyaux atomiques, il faut résoudre uneen, dite de Schrödinger. Or lade calcul nécessaire pour trouver des solutions exactes de cette équation varie de façonavec lede particules constituant le système, électrons pour les molécules et nucléons (protons et neutrons) pour les noyaux. Pour des noyaux composés de dizaines ou de centaines de nucléons, les physiciens recourent à des méthodes approximatives, à moindre coût en termes de calcul. Celles-ci souffrent cependant d'une restriction: elles ne s'appliquent qu'aux systèmes dits faiblement corrélés dont l'état énergétique fondamental est caractérisé par des "couches" pleines.Pour lever cette difficulté, des chercheurs de l'Irfu ont mis auun formalisme novateur permettant de disposer d'une méthode universelle s'appliquant aux systèmes faiblement ou fortement corrélés et qui fournit des solutions très précises de l'Ils ont testé leur approche sur un problème modèle résolu par unaméricain (Richardson, 1963): l'appariement des électrons dans un supraconducteur (Bardeen-Cooper-Schrieffer, BSC). L'intérêt de ce choix est qu'ils ont pu étudier le passage de l'état conducteur (système faiblement corrélé) à l'état supraconducteur (système fortement corrélé, ""). Leur nouvelle méthode fournit des résultats exacts (énergies à l'état fondamental) à un coût modéré en capacité de calcul.L'étape suivante consiste à mettre en oeuvre cette méthode pour calculer les propriétés ab initio des molécules et des noyaux atomiques indépendamment de leur caractère faiblement ou fortement corrélé.Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec des chimistes quantiques ab initio de l'Rice (Houston, États-Unis).