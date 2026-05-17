🔭 Quatre rayons lasers dignes de Star Wars traversent le ciel

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Les lasers du Very Large Telescope Interferometer créent des étoiles artificielles pour mesurer la turbulence atmosphérique.

Crédit: A. Berdeu/ESO

Ces images de lasers traversant le ciel fait immédiatement penser aux batailles spatiales de Star Wars. Pourtant, cette scène est bien réelle.Elle montre une technique avancée utilisée par les astronomes pour explorer l'Univers. Les faisceaux lumineux ne sont pas des armes, mais des instruments scientifiques. Leur objectif ? Créer des étoiles artificielles afin de mesurer les perturbations atmosphériques. Ces perturbations, qui déforment la lumière des astres, représentent l'un des plus grands obstacles de l'observation depuis le sol.Pour y remédier, les astronomes dirigent quatre lasers vers la nébuleuse de la Tarentule. En chaque point lumineux ainsi créé, ils analysent comment l'trouble et déforme la lumière. Puis, des algorithmes informatiques entrent en jeu. Ils utilisent cespour calculer la distorsion exacte et la corriger en temps réel.Ce processus, appelé optique adaptative, permet aux télescopes de retrouver une netteté proche de celle observée depuis l'espace. Sans cette correction, les images resteraient floues et limitées par la turbulence atmosphérique.Cette technique d'optique adaptative est primordiale pour observer en détail les objets célestes. La nébuleuse de la Tarentule, cible de ces lasers, est une vaste région de formation d'étoiles. Elle se trouve à 160 000 années-lumière, dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxiede la. Grâce à l'optique adaptative, les astronomes peuvent étudier ses structures fines, ses jeunes étoiles massives et les processus dynamiques qui s'y déroulent. L'image obtenue serait impossible sans cette correction.Le Very Large Telescope Interferometer (VLTI) n'est pas un simple télescope. Il combine la lumière de quatre télescopes distincts, créant un instrument virtuel ayant une résolution équivalente à un miroir de plusieurs centaines de mètres. Ce système d'permet des observations extrêmement précises. Depuis 2016, il est équipé du système Four Laser Guide Star Facility, qui projette les quatre faisceaux visibles sur la photo. Cette installation représente une avancée majeure dans la lutte contre la turbulence atmosphérique.Malgré son efficacité, l'utilisation d'étoiles guides laser et d'optique adaptative reste une technique jeune et en développement. Seuls quelques observatoires dans le monde en sont équipés. La mise en œuvre du système au VLTI a nécessité des années de recherche et de calibration. Les ingénieurs de l'ESO continuent d'améliorer la précision et la stabilité des lasers. Ces efforts portent leurs fruits: les images obtenues sont parmi les plus nettes jamais réalisées depuis le sol, ouvrant de nouvelles fenêtres sur l'Univers lointain.