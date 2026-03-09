🔭 Que sont ces rayons lasers, sur l'un des plus puissants observatoires astronomiques du monde ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



La Voie lactée brille au-dessus du Très Grand Télescope au Chili. Crédit: A. Trigo/ESO

Ce qui frappe l'œil sur cette image apparemment anodine d'un observatoire astronomique, ce sont les rayons laser qui percent l'obscurité. Cette image n'est pas seulement esthétique ; elle illustre une méthode avancée pour observer le cosmos avec une exactitude sans précédent.Cette photographie, capturée par l'astrophotographe Alexis Trigo à l'Observatoire de Paranal regroupant les télescopes formant de manière unifiée le "Very Large Telescope (VLT)" - ou "Très Grand", montre les quatre télescopes nommés Antu, Kueyen, Yepun et Melipal. Chacun possède un miroir primaire de 8,2 mètres de, permettant d'étudier des exoplanètes lointaines ou deséloignées. Un petit télescope auxiliaire se trouve au premier plan, mobile sur des rails pour augmenter la capacité de collecte delorsque cela est nécessaire.Les lasers visibles sur l'image sont dirigés vers la haute atmosphère terrestre. À environ 90 kilomètres d', ils frappent des atomes de sodium, qui se mettent alors à luire comme de petits points lumineux. Ces repèresde cibles pour les systèmes d', qui corrigent en direct les effets de flou engendrés par l'Cette optique adaptative constitue une pièce maîtresse des télescopes modernes. En suivant le mouvement fluctuant de ces astres guides artificiels, il est possible de déduire les perturbations optiques causées par l'atmosphère en temps réel. Les miroirs déformables des observatoires ajustent alors leur forme plusieurs fois par seconde. Cette action compense les turbulences atmosphériques, procurant théoriquement des clichés aussi précis que si l'instrument se trouvait dans l'espace. Cette amélioration est déterminante pour détecter des planètes autour d'autresou observer des détails infimes dans les galaxies.Jusqu'à récemment, seul le télescope Melipal était équipé de ces lasers. En décembre 2025, les trois autres grands télescopes ont reçu leurs propres systèmes, formant une constellation d'astres guides. Le Très Grand Télescope peut ainsi fonctionner avec une justesse accrue, particulièrement pour les instruments interférométriques comme le VLTI et GRAVITY+, qui fusionnent la lumière de plusieurs télescopes.Grâce à ces progrès, les astronomes recueillent des informations plus fines sur le cosmos. La possibilité de corriger les distorsions atmosphériques ouvre de nouvelles opportunités pour des découvertes sur la formation des étoiles, la nature des trous noirs, ou la quête de signes de vie sur des exoplanètes. L'Observatoire de Paranal demeure ainsi à l'avant-garde de l'exploration céleste.